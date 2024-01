Un libro a cura di Fortunato Mannino. «Quando gli uomini uccisero i primi uccelli» scrive Giuseppe Fantino

nel capitolo “La professione di martire” «ignoravano la bontà

della loro carne. Li uccisero perché la possibilità di volo suscitava la loro invidia».

Giuseppe Fantino “La biografia di Nessuno”

Questa breve riflessione impianta una lucida base sulla quale innalzare

un monumento alla stupidità umana, incapace di cogliere la logica che

anima i veri intellettuali, come Fantino, i cui scritti non vanno

“determinati” da un articolo partitivo, ma letti in una chiave

universale, che consente di ampliare ulteriormente lo scenario della

crisi novecentesca non ancora superata, nonostante Nietzsche la abbia

annunciata già nell’Ottocento. Il lavoro di Fortunato Mannino

conforta gli intellettuali e gli studiosi che vogliono aprire la gabbia

in cui la Calabria è stata costretta negli ultimi cinquant’anni, da

chi non ha saputo vedere il valore e la portata di certa letteratura e

di certa riflessione. La paranoia di Fantino è una sindrome europea, un

male descritto da Freud, come frutto di uno scontro non nichilistico, ma

fruttuoso, perché “le nevrosi scaturiscono fondamentalmente da un

conflitto tra l’Io e la pulsione sessuale, e le forme che esse

assumono serbano l’impronta dell’evoluzione seguita e dalla libido e

dall’Io”.

Chi è Fortunato Mannino

Fortunato Mannino è docente di Lettere e insegna presso l’Istituto

comprensivo Nosside-Pythagoras di Reggio Calabria. Di formazione

classica, dopo la laurea ha perfezionato la conoscenza dei beni

culturali all’Università La Sapienza di Roma, conseguendo una seconda

laurea alla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari. È tra i

fondatori dell’Associazione Culturale Scampoli e da anni è impegnato

nel lavoro di ricerca per il recupero e la valorizzazione della figura

storica e letteraria di Giuseppe Fantino, del quale ha curato la

ristampa di Appunti e Saggi di Critica Letteraria (Il Rifugio Edizioni)

e di La Biografia di Nessuno (Città del Sole Edizioni). Si occupa anche

di critica musicale e attualmente ha un suo blog all’interno del

magazine culturale Sdiario; ha collaborato con altre riviste e

webmagazine tra cui SOund36 e Leggere tutti.

