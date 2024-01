Alghero, 11/01/2024 – Lo studio di progettazione sociale JovAlguer, in collaborazione con associazioni artistiche, è lieto di annunciare l’apertura del bando di selezione per la mostra fotografica “Còro”. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 100 talentuosi fotografi e fotografe Sardi/e, ha come obiettivo celebrare la bellezza unica della Sardegna attraverso l’arte della fotografia.

JovAlguer lancia il bando di selezione per la mostra fotografica “Còro”

Il tema della mostra, “La bellezza della Sardegna”, invita i partecipanti a catturare attraverso i loro obiettivi ciò che per loro rappresenta il simbolo più significativo e rappresentativo dell’isola. Che sia un ritratto, una scena paesaggistica o un altro stile fotografico, la mostra Còro vuole offrire uno spazio per esplorare e condividere le molteplici sfaccettature della bellezza sarda.

Come partecipare

I fotografi e le fotografe interessati/e possono inviare le loro proposte tramite email all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 31 Agosto 2024. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare lo studio JovAlguer ai seguenti numeri: 3791966921 o 0799897035.

Lo studio JovAlguer si impegna a fornire un’opportunità inclusiva per i talenti fotografici sardi, invitando chiunque con una passione per la fotografia a partecipare e condividere la propria visione della bellezza della Sardegna.

I progetti selezionati saranno esposti in una mostra collettiva che si terrà ad Alghero durante Novembre 2024, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per esporre il proprio lavoro e condividere la propria interpretazione della bellezza intrinseca dell’isola.

Per ulteriori aggiornamenti sulla mostra “Còro” e sullo studio JovAlguer, si prega di visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.jovalguer.com

Per altre notizie simili clicca qui: Ultimi posti disponibili per il 26° Corso di Fotografia dell’associazione fotografica Dyaphrama di Oristano