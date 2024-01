20/01 Sidney Charles x Heavy House Society @ Bolgia – Bergamo

Non si ferma la stagione del Bolgia di Bergamo Bergamo, da anni punto di riferimento della scena della musica elettronica europea e mondiale. Qui, sabato 20 gennaio 2024, arriva Sidney Charles, con il sound della sua label, Heavy House Society. Il top dj portoghese, un vero fenomeno in tutto il pianeta, fa scatenare il club sull’A4 con, tra gli altri, Locklead e l’italiano Louden.

Andiamo con ordine, che di house di qualità assoluta e decisamente contemporanea ce n’è, eccome, al Bolgia il 20/01/24. Sidney Charles. di origini portoghesi e tedesco d’adozione, è in console da quando aveva 15 anni. Stregato dai suoni hip-hop, soul e funk, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 viene folgorato dal sound di quel periodo. “Sono influenzato da quel momento, dalle casse pesanti, dalla sperimentazione”.

Pubblica la sua musica su label di riferimento come VIVa, Kling Klong, SCI+TEC, Area Remote e Suara. Già nel 2013 è nella Top 100 di Resident Advisor. Techno e tech house restano il baricentro di un artista in grado di forgiare attorno a questi generi un gusto ed uno stile che lo hanno reso un vero fenomeno nel mondo. Si sente nei remix recenti per De La Swing, DJOKO o Neverdogs. Soprattutto, in “Groove Avenue EP”, tra minimal, deep e tech house, è un’istantanea sonora della sua visione musicale odierna.

Ovviamente l’EP è stato pubblicato da Heavy House Society, label che porta sul palco al Bolgia il 20 gennaio ’24 anche il sound di Locklead, olandese, da Utrecht, in orbita con super singoli come “Freekazoid”, di matrice minimal. Altro talento in ascesa verticale che fa ballare il Bolgia è l’italiano Louden. Tra old school dal sapore 90’s e tech house, è un talento il cui sound potente e innovativo viene ormai apprezzato e supportato dai top dj del mondo. E’ poi Unknown7 a chiudere il cerchio in Club Room.

L’evento

L’evento è in collaborazione con Momento Lab, che fa scatenare il 20/01/24 la Lab Room del Bolgia di Bergamo. Il top club alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di sabato 20 gennaio 2024 al Bolgia di Bergamo con Sidney Charles x Heavy House Society è solo l’ennesimo importante per il top club sull’A4. Qui si sono infatti esibiti super dj come Marco Faraone, Leon, Chris Liebing, Sam Paganini, Indira Paganotto, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Deborah De Luca, Tita Lau, 999999999 e Lokier e AnD.

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803