Conad Nord Ovest porta a Cagliari il Progetto Scuola 2024 di Fondazione Conad ETS

Un incontro in live streaming con Gruppo Abele e Don Luigi Ciotti per discutere le fragilità legate all’abuso di sostanze tra i giovani e creare reti di sostegno.

Oltre 160 studenti degli istituti scolastici del territorio coinvolti nella nuova tappa del Progetto “Dipendenze viste da vicino. sostanze e comportamenti a rischio” promosso da Fondazione Conad ETS e Conad Nord Ovest.

Cagliari, 19 gennaio 2024 – Nel cuore di Cagliari, si rinnova l’importante collaborazione tra Conad Nord Ovest e Fondazione Conad ETS per la nuova tappa del Progetto Scuola 2024. Un evento significativo che ha messo al centro la discussione sulle fragilità giovanili legate alle dipendenze, testimoniando l’importanza di creare reti di sostegno efficaci e di promuovere un dialogo aperto e costruttivo soprattutto tra i più giovani.

Anche quest’ultima tappa del progetto ha visto la partecipazione attiva di Conad Nord Ovest che a Cagliari ha dato appuntamento ad oltre 160 studenti degli istituti ITE P. Martini e del Liceo Scientifico Antonio Pacinotti che dal cinema Notorius si sono collegati ad uno dei più grandi appuntamenti educativi d’Europa unendosi ad un pubblico di oltre 30.000 studenti collegati in streaming da tutta Italia.

Durante l’evento, Leopoldo Grosso e Simona Baracco dell’Università della Strada Gruppo Abele hanno dialogato con un pubblico di 33.000 studenti, approfondendo il tema delle sostanze e dei comportamenti a rischio. Ospite straordinario, Don Luigi Ciotti che ha sottolineato l’importanza di porsi nei confronti di ragazzi con dipendenze in una posizione non giudicante, attenta a non cadere in forme di paternalismo: ci ha ricordato che la dimensione della dipendenza tocca temi esistenziali centrali, dalla ricerca del piacere alla fuga da una vita vissuta come frustrante, fino all’anestesia di un dolore percepito come intollerabile

Questo incontro, reso possibile grazie alla Fondazione Conad ETS, Unisona e all’impegno delle Cooperative Conad sul territorio, tra cui Conad Nord Ovest fa parte di un più ampio percorso iniziato nel novembre 2022 che propone alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali, trattate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile, umanitario, culturale e scientifico del nostro Paese.

A Cagliari, l’accoglienza degli studenti al cinema è stata arricchita dai saluti istituzionali di Marina Adamo, Assessora per gli l’Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Inoltre, hanno partecipato con le loro testimonianze la Direttrice dell’Area Dipendenza dell’ASL di Cagliari dott.ssa Graziella Boi e la dott.ssa Maria Grazia Pani, insieme a Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna Conad Nord Ovest, e ai Soci Conad Nord Ovest, Natalino Murgia e Carlo Argiolas.

“È fondamentale coinvolgere i giovani in iniziative come questa, che affrontano tematiche rilevanti e li preparano a diventare cittadini consapevoli – sottolineano Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna Conad Nord Ovest ed i soci Natalino Murgia e Carlo Argiolas anche in rappresentanza dei soci del territorio – Il nostro supporto a progetti come questo è una dimostrazione del nostro ruolo attivo e della nostra responsabilità nel contribuire a un tessuto sociale più forte e resiliente. Affrontare questioni come le dipendenze giovanili ci permette di contribuire ad educare i giovani, incoraggiandoli a sviluppare strategie personali e collettive per affrontare queste sfide, promuovendo al contempo un senso di responsabilità e di appartenenza alla loro comunità. Desideriamo esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato, ragazzi ed insegnanti e alla Fondazione Conad ETS, che ringraziamo per averci coinvolto in questa iniziativa che ci permette di riaffermare il nostro impegno nel sostenere le comunità che serviamo, promuovendo valori di solidarietà e supporto che sono al centro della nostra mission aziendale.”

“Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia; crediamo che l’informazione sia lo strumento più potente che abbiamo per far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del mondo in cui viviamo e solo da questa consapevolezza può nascere la capacità di agire in linea con i propri valori – ha dichiarato la Direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri –. Grazie alla partecipazione attiva delle nostre Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale, possiamo offrire alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che prevede incontri su tematiche più che mai attuali, che vanno dalla lotta alle mafie al benessere psicofisico e sociale, dalla conoscenza e prevenzione delle dipendenze al dibattito sulle nuove tecnologie”.

Conad Nord Ovest da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, in progetti come “Scrittori di Classe Conad” per accendere la passione per la lettura, fino a “Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al Progetto Scuola vengono proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: seguendo il medesimo format del primo incontro sulla legalità, le scuole di ogni Regione potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell’altro. Dibattiti, testimonianze, esperienze, film e immagini, per suscitare nei ragazzi la voglia di comprendere il presente e diventare attori del cambiamento.

L’evento di questa mattina ha visto gli importanti contributi della Fondazione Gruppo Abele, che da più di 50 anni accompagna storie di fragilità e di fatica, e ha seguito l’evoluzione del fenomeno delle dipendenze nel tempo, rinnovando progressivamente chiavi di lettura e modalità di intervento in una costante integrazione tra il sanitario e il sociale, tra il terapeutico e l’educativo. Nell’incontro con le storie di dipendenza, lo strumento cardine è la relazione, un camminare insieme alla persona per tornare a farla sentire protagonista della sua vita e a riscoprire il valore delle sue competenze.

Il calendario dei successivi appuntamenti live 2023-2024

20 Febbraio 2024 | Scuola e benessere

La scuola è uno dei contesti che più genera frustrazione, malessere e stress, ma contemporaneamente è anche il luogo che più di altri potrebbe prevenire ed individuare il disagio, supportando lo sviluppo dei talenti, l’importanza delle cosiddette competenze trasversali e di quelle affettivo-relazionali, ma anche incoraggiando l’utilizzo di metodologie collaborative volte al superamento del modello ipercompetitivo che caratterizza molte realtà scolastiche. Da questo evento, dinamico e partecipativo, volto a dare spazio ai bisogni degli adolescenti partendo proprio dalle loro voci, emergeranno esperienze personali e dati, proposte e idee, ma soprattutto sarà ancora più chiaro per tutti il ruolo che gli interventi pedagogici, psicosociali e psicoeducativi hanno nella creazione di un ambiente sensibile e di supporto al percorso di crescita degli adolescenti.

9 Aprile 2024 | Nuovi scenari tecnologici: lavoro, emozioni e creatività

