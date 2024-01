Il BLU61 de La Casearia Carpenedo vola a Parigi al Salon du Fromage

Il Blu61®, punta di diamante dei prodotti de La Casearia Carpenedo,sfida nuovamente i cugini francesi e vola Oltralpe, nel paese simbolodell’eccellenza casearia. L’azienda trevigiana che partecipaall’appuntamento parigino dal 2012, torna quest’anno tra i circa 300espositori del Salon du Fromage et des Produits Latiers, eventointernazionale biennale dei prodotti ed attrezzature per il compartolattiero caseario. Si stimano, per questa edizione, oltre ottomilavisitatori presenti per degustare formaggi provenienti da 15 paesi nelmondo.

Un settore, quello caseario, che conta un numero sempre maggiore di

consumatori e appassionati, che apprezzano il valore nutrizionale di

questi prodotti, l’eccellenza e la vasta diversità di tipologie,

stagionature, forme e sapori.

Il Blu61® che lo scorso anno proprio a Parigi si è aggiudicato il

prestigioso e ambito premio Coups de Coeur, nasce come omaggio ad una

straordinaria storia d’amore, quella tra il fondatore dell’azienda,

Antonio Carpenedo e sua moglie Giuseppina, sposi nel 1961.

È un erborinato di latte vaccino pastorizzato, affinato in vino Raboso

passito veneto IGT con un top di mirtilli rossi in crosta. Peculiare per

la sua eleganza ed armonia, ha una pasta cremosa con venature diffuse di

colore verde-blu dovute all’erborinatura, sprigiona una sorprendente

sinfonia di profumi e ha un gusto intenso ma equilibrato e mai pungente

nel sapore di frutti rossi e nella struttura dal sentore tipicamente

dolce del Raboso passito. Si abbina bene con vini passiti rossi.

Oltre al Blu61® a Parigi saranno in degustazione anche il Basajo®, il

Perlagrigia al Tartufo®, Ubriaco all’Amarone®, Ubriaco al Prosecco®

ed alcune specialità italiane tra le quali il Don Carlo e il Gorgonzola

Dop cremoso.

Nella stagione degli eventi di settore, La Casearia Carpenedo, dal 3 al

5 febbraio sarà anche a Taste of Firenze con una selezione della gamma

di produzione; Blu61®, Basajo®, Blugins®, Dolomitico®, Toma Blu®,

Vento d’Estate® e Briscola®. L’edizione numero 17 dell’evento sotto il

segno di _Colors are served! ,_ titolo della campagna di lancio,

quest’anno celebra la potenza del colore come cibo per gli occhi. Gli

ingredienti più noti delle nostre tavole diventano simboli colorati

della grande varietà di sapori offerta dal percorso espositivo, allo

scopo di accendere la voglia di scoprire o riscoprire le eccellenze

italiane.

La Casearia Carpenedo è un luogo in cui spiccata creatività, superbe

materie prime e preziose e antiche tecniche si uniscono a pazienza,

amore e profonda conoscenza: gli ingredienti necessari per un’affinatura

del formaggio impeccabile. E’proprio questa l’arte casearia di cui la

famiglia Carpenedo è innovatrice, maestra e custode. Antonio, il

fondatore, assieme ai figli Ernesto e

Alessandro, sono riconosciuti nel mondo come depositari e ambasciatori

di un know-how che ha contraddistinto una delle realtà italiane più

particolari e innovative dell’arte casearia degli ultimi

50 anni. Il segreto prende il nome di Metodo Carpenedo: un insieme di

protocolli di lavorazioni, risultato di anni di esperimenti e

perfezionamenti che uniti a passione e rispetto per la materia prima

portano ad abbinamenti e dosaggi sapienti di ingredienti e profumi.

La Casearia Carpenedo

La Casearia Carpenedo, riconosciuta come primo laboratorio di

affinamento di formaggi in Italia, nasce dalla grande visione creativa

del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una

fortissima passione. Quella sviluppata da Carpenedo, lavorando materie

prime selezionate con cura e regalando profumi e sentori unici, è una

vera e propria arte, una narrazione ogni volta diversa, frutto di una

estrema sensibilità e amore per la famiglia e per la vita. La storia

dell’azienda ha inizio nei primi del 1900 quando suo padre Ernesto

Carpenedo iniziò come “_casoin_” (in dialetto veneto, pizzicagnolo), in

un negozio di alimentari a Preganziol (Treviso). Il figlio cresce nella

bottega del padre e negli anni ’60 inizia a gestire un piccolo

caseificio in provincia di Treviso dove con l’aiuto di un amico tecnico

casaro impara l’arte del formaggio da autodidatta. Nel 1965 Antonio fu

uno dei primi ad esportare fuori dalla provincia di Treviso e poi in

altre regioni la “Casata Carpenedo” oggi conosciuta ed apprezzata come

Casatella Trevigiana Dop. Il ’76 segna l’inizio di un’altra avvincente

sfida, quella di affinatore, con la riscoperta di un’antica tradizione

contadina della zona del Piave, ossia riporre il formaggio sotto le

vinacce durante la vendemmia. Fu allora che si iniziarono a produrre le

prime forme di formaggio affinato in vino e vinaccia con il nome di

Ubriaco, che divenne un marchio registrato di proprietà esclusiva

dell’azienda. Da allora Antonio esprime a pieno la sua innata

creatività e forte visione trasformando l’azienda nel primo laboratorio

di affinamento caseario riconosciuto in Italia. Dall’utilizzo delle

vinacce, passa alla sperimentazione di nuovi ingredienti come fieno,

foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri che oggi

compongono il vasto repertorio dei “_Formaggi di Cantina_”. Oggi

l’azienda è guidata dai figli Ernesto, Direttore di Produzione ed

Alessandro, Direttore Commerciale che con grande impegno e caparbietà

sono riusciti ad inserirsi nel mercato internazionale, tanto che i loro

prodotti oggi sono presenti in 25 paesi nel mondo.