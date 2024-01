Il programma prosegue con la festa per l’Epifania e per il patrono Sant’Antonio Abate.

Capodanno a Castelsardo, pienone di giovani per Mahmood

CASTELSARDO – Un successo inaspettato viste le allettanti proposte degli altri centri del Nord Sardegna, per il Capodanno Castellanese giunto alla XXI Edizione, grazie all’azzeccata scelta di puntare su un target più giovane.

Nella ben oliata macchina del capodanno tutto è andato secondo programma ed il pubblico ha risposto ricambiando la fiducia dell’amministrazione che, anche quest’anno ha proposto un Capodanno di qualità richiamando in Città migliaia di visitatori.

Le manifestazioni dei giorni precedenti, i mercatini di Natale, la serata dedicata alla degustazione eno- gastronomica, il trenino natalizio nelle vie della Città, la proiezione del Live Action Disney “La Sirenetta”, dove uno dei principali protagonisti, il granchio Sebastian, era doppiato proprio da Mahmood, e tanti altri eventi, hanno aperto la strada alla seratona di San Silvestro.

I visitatori sono arrivati comodamente senza creare grandi ingorghi, alcuni già dai giorni precedenti, altri dalla mattina, i più trafelati in serata ed hanno atteso l’artista divertendosi con la musica che ha preso il via già intorno alle 22.

La prima a salire sul palco della piazza Maestro di Castelsardo è stata Deborah Savasto, Deejay, illusionista e influencer che ha aperto la serata con uno show divertente e coinvolgente, seguita da SoloSalvo, nome d’arte di Salvatore Angelo Canneddu, rapper e cantautore sassarese, stessa Città d’origine di Mario Serra, in arte Low-Red, leader del movimento emergente Nuova Sardegna che ha scaldato i presenti sino count down della mezzanotte quando, dalle terrazze del Castello dei Doria, sono partiti gli emozionanti fuochi d’artificio, per salutare con luci e colori l’arrivo del nuovo anno.

Il programma delle manifestazioni

Dopo lo spettacolo pirotecnico è salito sul palco la star della serata: il cantante sardo egiziano, tre volte vincitore del Festival di Sanremo che è giunto in Città già dalla mattinata, in compagnia della madre sarda, facendo scatenare i fans che lo hanno seguito in tutti gli spostamenti della giornata.

Il programma delle manifestazioni natalizie della città dei Doria non termina però con il Capodanno: Sabato 6 Gennaio 2024 dalle ore 18:00 in Piazza Maestro di Castelsardo, si terrà l’atteso “Show Musical Magic Cartoons”, con la parata dei personaggi Disney, per un’Epifania tutta dedicata ai più piccoli mentre Martedì 16 e Mercoledì 17 Gennaio 2024 si terranno i festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio Abate, patrono della Città.

Tutti gli eventi Natalizi e di Capodanno sono realizzati grazie al sostegno ed alla promozione della Regione Autonoma della Sardegna, dalla Camera di Commercio e la Pro Loco, attraverso il programma Salude e Trigu e della Fondazione di Sardegna.