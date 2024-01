Bidonì – Commemorata la memoria dell’Appuntato Salvatore Costanzo Vinci

Ieri mattina, presso la Piazza Anfiteatro di BIDONI’ i militari dell’Arma dei Carabinieri di Oristano e Ghilarza, alla presenza del Comandante Provinciale, del Sindaco di Bidonì, Ilaria Sedda, e delle altre Autorità locali, hanno commemorato l’anniversario dell’uccisione dell’Appuntato dei Carabinieri Salvatore Costanzo VINCI, insignito di Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla Memoria”.Salvatore Vinci si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel luglio del 1969, e aveva prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Acerenza e presso il Nucleo Operativo Carabinieri di Vercelli, dove abitava e, il 28 gennaio 1989, a San Giacomo Vercellese, fu ucciso nel corso di un servizio antirapina appena dopo l’assalto a un furgone portavalori da parte di un gruppo di rapinatori con una proditoria azione armata durante il controllo di due autovetture con le quali avevano poco prima commesso l’agguato. In quell’occasione il militare nonostante fosse ferito, reagiva all’agguato consentendola cattura dei responsabili a cura dei suoi commilitoni.Salvatore era sposato e aveva una figlia undicenne all’epoca dei fatti.Nel 1990, il Presidente della Repubblica Italiana conferì, con suo decreto, la Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, all’Appuntato Salvatore Costanzo Vinci, per il comportamento tenuto in occasione dell’intervento.Nel 1999, la Caserma sede della Stazione Carabinieri di Sorradile, competente nel territorio che ha dato i natali al militare insignito, è stata intitolata alla memoria del militare caduto nell’adempimento del dovere.Inoltre il 15 luglio 2019 la Piazza Anfiteatro di Bidonì, ove ieri si è tenuta la cerimonia, è stata intitolata all’Appuntato dei Carabinieri Salvatore Vinci, dedica del paese al coraggioso concittadino.Alla cerimonia solenne ha partecipato anche il Cappellano militare Don Francesco Bregoli, che ha tenuto in raccolta tutti i presenti per un momento di preghiera in ricordo del compianto Salvatore e di tutti i caduti dell’Arma, oltre alle varie sezioni della provincia dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, i parenti del militare caduto in servizio, tra cui numerosi fratelli e sorelle con i loro familiari e tanti cittadini di Bidonì, che non sono voluti mancare all’evento.Dopo la deposizione della corona di fiori e gli onori militari, le autorità civili e militari hanno preso la parola, ricordando il Carabiniere ed evocando il valoroso spirito di altruismo e il coraggio che ha animato il suo eroico gesto compiuto in servizio.Un esempio di militare generoso che ha adempiuto il Suo servizio con Onore, in quanto ha risposto alla chiamata di agire nelle necessità poste dal servizio, con Abnegazione e Sprezzo del pericolo, evidenziando elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio.