Auto, Spera (UglM):”Anno nuovo sia di buon auspicio”

“Apprezziamo l’impegno del Governo nell’aver convocato un incontro plenario sull’Automotive a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, per giovedì 1 febbraio 2024. L’anno nuovo sia di buon auspicio per il settore”.

E’ quanto dichiara il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera per il quale, “il tavolo sarà presieduto dal responsabile del Dicastero delle Imprese e del Made in Italy, Ministro Adolfo Urso e verterà sul nuovo Piano incentivi. L’UglM ritiene di notevole considerazione discutere su fondamentali basi tra cui, i Pilastri del Piano che sono lo svecchiamento del parco auto, il rilancio della produzione di veicoli in Italia, prevedendo inoltre il raddoppio degli incentivi per Taxi e Ncc e l’avvio in forma sperimentale della formula del leasing sociale.

Bene – conclude il leader Ugl Metalmeccanici, Spera – siamo pronti, responsabilmente, a condividere e mettere in campo con il Governo, qualsiasi iniziativa a tutela della tenuta occupazionale e per ogni forma di sostegno al mercato, alla competitività, alla componentistica, alla ricerca e sviluppo per il settore automotive Italiano, vitale per l’industria del nostro Paese”.