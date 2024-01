Direttore d’Albergo per un giorno

Con un’innovativa formula Caroli Hotels offre l’opportunità di vivere una giornata a stretto contatto con il General Manager di una delle sue strutture alberghiere nel Salento, a Gallipoli l’Ecoresort Le Sirenè, il Joli Park Hotel ed il Bellavista Club, a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e Villa La Meridiana.

L’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti degli Istituti Alberghieri, degli Istituti Superiori ad indirizzo Turistico, delle Facoltà universitarie del Turismo, fornisce un quadro di quelli che sono i compiti delegati a questa figura professionale a cui è affidata la responsabilità di attuare gli standard di servizio prefissati.

Affiancando il direttore si potranno scoprire i fornitori dell’azienda, approfondire i contratti con i tour operator, partecipare ad una videoconferenza per la presentazione di un nuovo software, condividere la redazione di un piano di comunicazione di un evento, interfacciarsi con l’area tecnica di manutenzione, redigere un inventario della biancheria, inoltrare delle comunicazione via posta elettronica certificata ad uffici amministrativi, effettuare dei colloqui di lavoro, discutere con lo chef per la preparazione di un menù per un evento di gala, visitare la pineta per interventi di cura del verde, fissare un appuntamento per l’organizzazione di un meeting aziendale, programmare con il circolo nautico le nuove attività.

Questa full immersion, oltre a far comprendere la filosofia di lavoro della persona a cui è affidata la leadership di guidare l’albergo, con energia positiva ed entusiasmo, permetterà di entrare in sintonia con i neo colleghi di lavoro e con i clienti, anche se solo per 24 ore, primo passo fondamentale per stabilire un rapporto di fiducia.

Una giornata tipo in realtà non esiste: e questo è anche il bello. Ogni giorno ci sono impegni gestionali di diverso livello per cui al candidato che accompagnerà il direttore dell’albergo prescelto ci sarà sempre da memorizzare che questo è un lavoro al servizio delle persone tramite le persone. Il ruolo di un direttore generale, però, non si esaurisce nel controllare il lavoro dei collaboratori: deve inventarsi sempre qualcosa di nuovo per motivare, commercializzare, accogliere.

Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels, si augura di poter suscitare con questo affiancamento, a ciascun partecipante, quegli stimoli per avviare un brillante percorso nel mondo dell’hôtellerie dove la tradizione di ospitalità si abbina indissolubilmente a certi valori, come il rispetto dell’ambiente e la proposta di esperienze legate al territorio nel rispetto delle tradizioni locali. Fondamentale per le strutture alberghiere è selezionare una squadra in cui le doti umane prevalgono sempre.

Tra i partner del progetto l’ADA Associazione Direttori d’Albergo, Eurotoques, l’AMIRA Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, l’Associazione Italiana Housekeeping.

La candidatura può essere inviata all’indirizzo [email protected]