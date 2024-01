A Venezia nuova associazione unificata degli agenti marittimi

Con Asamar Veneto si allarga la base degli associati a Federagenti

Le due associazioni di agenti raccomandatari e mediatori marittimi di Venezia rappresentate da Assoagenti Veneto, Presidente Michele Gallo, e AAMM, Presidente Chiara Bottazzo, il 19 dicembre 2023 hanno dato vita ad una nuova Associazione, Asamar Veneto – Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi del Veneto – alla quale hanno aderito gli associati di entrambe le rappresentanze.

Dopo 15 anni che hanno visto convivere in Laguna due differenti associazioni, Asamar Veneto ha affidato la sua presidenza a Anna Carnielli nominata dall’Assemblea tenutasi il 19 dicembre scorso. Asamar Veneto aderisce a Federagenti, la Federazione nazionale che consolida così la sua base associativa.

Chiara Bottazzo e Michele Gallo, già Presidenti delle rispettive Associazioni, avranno il ruolo di Vice Presidenti operativi.

La Presidente è avvocato marittimista e Presidente del Propeller Club Port of Venice, abilitata alla professione di Raccomandatario Marittimo dal 2003.

Il segnale, oltre che per Federagenti, è molto importante per Venezia che compatta la sua struttura imprenditoriale nel settore delle agenzie marittime anche al fine di organizzarsi con una sola voce per un confronto positivo sul futuro del porto.