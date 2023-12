Visioni Sarde Ritorna A Elmas

Visioni Sarde Ritorna A Elmas: Il 5 Dicembre Secondo Appuntamento Con Il Giovane Cinema Sardo

di Bruno Mossa

Il Comune di Elmas e la Pro Loco, dopo il successo della prima serata, propongono un secondo appuntamento con il cinema in formato breve prodotto in Sardegna. L’incontro è fissato per martedì 5 dicembre alle 18.30 presso il teatro Maria Carta.

Prosegue così senza soste il tour della rassegna Visioni Sarde, co-organizzato da Sardegna Film Commission e Cineteca di Bologna con la collaborazione dell’associazione “Visioni da Ichnussa” e dell’associazione “A. Gramsci” di Torino.

Saranno proiettati quattro cortometraggi che si caratterizzano per un ampio spettro tematico che ben interpreta le multiformi facce della cultura sarda.

Aprirà le visioni 12 APRILE (Italia/ 21’) di Antonello Deidda.

Un ironico viaggio nel tempo che unisce il mitico giorno, in cui nel 1970 la squadra di calcio del Cagliari vinse lo scudetto e quello del 2020, in pieno lockdown, in una città deserta e inquietante.

Seguirà LA VENERE DI MILIS (Italia/15′) di Giorgia Puliga.

Commedia giallo-rosa che prende le mosse dal ritrovamento di una “Venere sarda”. La storia si dipana tra tentativi di imboscamento da parte di Tonio, agricoltore rassegnato interpretato da Angelo Orlando, equivoci e momenti di suspense, con le donne del passato lontano o quelle del presente sempre forze motrici del destino degli uomini.

Sarà quindi proiettato SANTAMARIA (Italia /13′) di Andrea Deidda

Negli anni d’oro della boxe dominati da Muhammad Alì, a migliaia di chilometri di distanza un giovane si prepara al primo incontro della sua carriera: la scalata all’Olimpo del pugilato inizia sul ring di un piccolo paese dove finte, diretti e montanti svelano la potenza dei sogni di un boxeur ragazzino.

Chiuderà la serata UNA SPLENDIDA FELICITÀ (Italia/6′) di Simeone Latini

Eleonora ha 16 anni ed è pietrificata da ciò che sta accadendo. Più il virus si diffonde, più la paura paralizza la sua vita di adolescente, con la famiglia e gli amici. Troverà la forza rifugiandosi nella poesia e in lei risuoneranno le parole di conforto e incoraggiamento della nonna. Il cortometraggio è interpretato dai giovani studenti del Collegio Sant’Efisio, di Cagliari.

Ingresso libero. Parteciperà all’incontro, per dialogare con il pubblico, Enzo Cugusi.

