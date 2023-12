Intimidazione al sindaco di Botricello Simone Puccio, la solidarietà del Sindacato Fsp Polizia di Stato.

Intimidazione al sindaco di Botricello Simone Puccio, la solidarietà del Sindacato Fsp Polizia di Stato. Brugnano: “L’arroganza mafiosa non trova spazio nelle Istruzioni guidate da chi ha un senso alto dello Stato.”

Simone Puccio da quando era un giovane cronista giudiziario, in un territorio difficile com’è la Calabria, la sua penna, da sempre, è stata a difesa dei principi e dei valori dello Stato. Proprio per il suo alto senso dello Stato Simone Puccio, da giornalista, è divenuto un amico ed un riferimento del Sindacato di Polizia. Moderatore di importanti iniziative a favore della legalità e, soprattutto, in ricordo dei Servitori dello Stato in divisa che hanno perso la loro vita per servire il Paese. Da amministratore del suo Comune, prima da consigliare di minoranza e poi da primo cittadino di Botricello, non ha mai fatto mancare il suo supporto istituzionale alle tante attività fatte dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, non possiamo dimenticare la targa affissa sulla facciata esterna del palazzo comunale di Botricello che porta il nome dei “nostri morti” deceduti nel 92 in via D’Amelio come non possiamo dimenticare la piazza dedicata a Emanuela Loi il primo 19 luglio dopo essere stato eletto sindaco.

Quanto emerso e reso pubblico in queste ore, cioè di non essersi chinato minimamente all’arroganza criminale, supporta la considerazione che abbiamo nei confronti dell’amico Simone Puccio che, per amore della sua terra, ha accettato di dedicarsi con forza alla politica in un contesto dove farla, tenendo distante l’ignobile mente mafiosa, non è proprio semplicissimo.

Pertanto, vogliamo esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al Sindaco Puccio invitandolo ad andare avanti e di non mollare di un solo centimetro innanzi alle squallide minacce di personaggi che devono trovare la loro collocazione nelle patrie galere.

Giuseppe Brugnano – Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato