Rassegna musicale Note di Classe al Carmine

Il Touring Club Italiano è una associazione nata 130 anni fa per diffondere e promuovere la cultura del turi- smo, intesa come valorizzazione e fruizione consapevole dell’inestimabile patrimonio storico, artistico e ambientale del nostro paese. Il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patri- monio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pra- tica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.La mission dei soci volontari è quello di prendersi cura dell’I- talia come bene comune perché sia più conosciuta, apprezzata e tutelata. Con questo spirito, nel 2005 è nato il pro- getto “Aperti per voi”, che grazie al volontariato diffuso dei soci rende accessibili a tutti oltre 84 siti in tutta Italia: chie- se, palazzi, monumenti che, per mancanza di custodia, sarebbero rimasti tesori nascosti a tutti. Ad Oristano i volontari del Touring Club nell’ambito del progetto “Aperti per voi” dal 2019 aprono la Chiesa del Carmine, raro e pregevole esempio del Rococò in Sardegna che aldilà dell’apertura per la celebrazione di una messa settimanale è normalmente chiusa e visitabile solo in rare occasioni. L’impegno dei volontari è quello di assicurare la fruizione del sito in modo sistematico e continuativo curandone l’accoglienza e l’attività di orientamento ai visitatori, oltre al presidio del luogo. La chiesa è aperta il mercoledì e il sabato, dalle ore 10.30 alle 12.30In questo ambito, i volontari di Aperti per voi Orista- no, insieme alla Scuola Civica di Musica di Oristano hanno programmato una Piccola Rassegna di Musica “Note di Classe al Carmine” presso la Chiesa. La Rassegna per quest’anno è riservata agli alunni delle Scuole Secondarie di 1°e 2° grado ad indirizzo musicale, della Scuola Civica di Musica di Oristano e l’I.C. di Cabras con lo scopo di valoriz- zare la musica come fattore educativo nella scuola e di incoraggiare i giovani allo studio di uno strumento musicale. A partire da sabato 11 maggio i volontari del Touring dalle 10.30 alle 12.30 ospiteranno i gruppi musicali delle varie scuole che si alterneranno secondo un calendario concordato. La musica e le voci dei ragazzi e ragazze delle scuole renderanno l’atmosfera particolarmente suggestiva nello splendido scenario della chiesa del Carmine.