Campagna Amica Coldiretti Nu-Og: Autoemoteca Avis Si Tinge Di Giallo, Raccolte 20 Sacche Sangue, Vince La Generosità Dei Sardi, L’autoemoteca dell’Avis si è tinta di giallo. L’occasione è stata la collaborazione tra Campagna Amica Coldiretti Nuoro Ogliastra e l’Associazione italiani volontari del sangue di Nuoro con Exmè che questa mattina, al mercato di Nuoro, ha portato tanti generosi a voler donare il loro sangue per aiutare le persone bisognose. Un connubio vincente quello tra Coldiretti e Campagna Amica Nuoro-Ogliastra e Avis che consente di sensibilizzare l’opinione pubblica nella necessità di donare il sangue, in un’isola che ne ha fortemente bisogno, il tutto nel cuore del settore agroalimentare del mercato Campagna Amica all’Exmè. E la generosità dei sardi ha consentito, solo nella giornata odierna di raccogliere 20 sacche.

COLDIRETTI CAMPAGNA AMICA. Ancora una volta Coldiretti e l’Avis si sono ritrovate insieme per un momento di solidarietà “che deve essere costante per venire incontro alle necessità dei tanti sardi che hanno bisogno di sangue – sottolinea Campagna Amica- Coldiretti Nuoro Ogliastra – ed è per questo che vogliamo proseguire nel sostenere Avis, come già accaduto in tante importanti occasioni, anche in tante altre occasioni future. L’iniziativa di oggi rappresenta un momento importante per unire la solidarietà a un altro dei messaggi che lanciamo costantemente nei nostri mercati di campagna amica, e cioè che il cibo sano e genuino dei nostri produttori locali, sono l’altra ricetta per vivere una vita sana al contempo gustando dei prodotti di grandi qualità del nostro territorio”.