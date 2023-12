RadUni e la Fondazione Antonio Megalizzi ricordano l’amico e socio Antonio Megalizzi 

RadUni, l’Associazione degli Operatori e dei Media Radiofonici Universitari, e la Fondazione Antonio Megalizzi ricordano l’amico e socio Antonio Megalizzi

Dalle 9 alle 15 del 14 dicembre 2023, per ricordare l’amico e collega Antonio Megalizzi, saranno promossi una maratona radiofonica universitaria, streaming unificato, podcast e contenuti sul web e sui social. La maratona e i podcast potranno essere seguiti sul sito delle radio universitarie italiane disponenti di un flusso streaming.

Una maratona radiofonica è il modo più naturale per parlare di Antonio

Le radio universitarie insieme in una diretta reti unificate. Saranno Sanba Radio (Trento), Unica Radio (Cagliari), Radio 6023 (Università del Piemonte Orientale). UMG (Fondazione Università Magna Greciae), Radio Uniss (Sassari) e FAN (Verona) a passarsi la staffetta per una diretta che potrà essere ascoltata nel network delle radio universitarie del Circuito Raduni.

Antonio Megalizzi, un giovane operatore radiofonico universitario, curioso e attivo sui diversi temi dell’attualità e appassionato di Europa, considerava la radio un “mezzo di unica bellezza e dal raro sapore intimista che accarezza il nostro udito ogni giorno”.

Fin dai primi momenti dopo la tragica scomparsa di Antonio e del collega franco-polacco Bartosz Orent Niedzielski, l’Associazione RadUni, insieme a Fondazione Antonio Megalizzi, ha deciso di indire due giornate all’anno per dare nuovamente voce ai colleghi ai quali sono stati dedicati gli studi radiofonici del Parlamento europeo a Strasburgo.

Nel mese di dicembre si ricordano i colleghi e tutte le vittime dell’attentato, il 15 maggio invece si dedica la giornata al socio e amico Antonio Megalizzi, in occasione del suo compleanno. In entrambe le date si trasmettono la sua voce, i suoi racconti e sempre nuovi contenuti creati dagli operatori delle radio universitarie, dagli amici e da tutti coloro che abbracciano e condividono il sogno di Antonio, come le tante scuole e studenti che ogni giorno la Fondazione Antonio Megalizzi incontra per parlare di Europa, cittadinanza e giornalismo grazie al Progetto Ambasciatori, a lui dedicato.

Non fermiamo questa voce.