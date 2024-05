Red Valley annuncia l’artista internazionale per il day 1: Macklemore

Un importante artista internazionale si aggiunge alla line up del

Per l’unica data italiana del suo tour internazionale, MACKLEMORE, artista multiplatino e vincitore di diversi GRAMMY Awards arriva il 14 agosto al RED VALLEY 2024, impreziosendo ulteriormente la line up del Day 1.

Artista da 13,2 miliardi di streaming totali, MACKLEMORE ha scelto l’Olbia Arena come unica data italiana per portare sul palco tutta l’energia e la grinta che lo contraddistingue per una serata indimenticabile. La data sarà occasione per scatenarsi al ritmo delle più grandi hit di uno degli artisti indipendenti di maggior successo di tutti i tempi e ascoltare l’ultimo album BEN, uscito nel 2023.

RED VALLEY – Il solo festival italiano che propone una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance – non smette di stupire!

Gli abbonamenti Festival Full Pass e per le singole serate sono disponibili online su redvalleyfestival.com.

Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il RED VALLEY – powered by Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 – nella sua ottava edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

DAY 1 – 14 AGOSTO 2024

CHARLOTTE DE WITTE

GHALI

MACKLEMORE

DRILLIONAIRE

GEMITAIZ

KID YUGI

TONY EFFE

AXELL

DIGITAL ASTRO

SADTURS & KIID

+ more TBA.

DAY 2 – 15 AGOSTO 2024

GAZZELLE

MAX PEZZALI

TOMMASO PARADISO

ARIETE

IL PAGANTE

+ more TBA.

DAY 3 – 16 AGOSTO 2024

GEOLIER

SFERA EBBASTA

IL TRE

SHABLO

TONY BOY

+ more TBA.

DAY 4 – 17 AGOSTO 2024

ANNALISA

CLUB DOGO

COEZ & FRAH QUINTALE

IRAMA

SALMO & NOYZ

DISS GACHA

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

+ more TBA.

Red Valley Festival

RED VALLEY si conferma un appuntamento imperdibile, protagonista della stagione estiva della musica dal vivo con una programmazione capace di riunire su un solo palco tutti gli act più amati dal pubblico, tanto da essere scelto da molti artisti nazionali e internazionali come l’unico festival estivo in cui esibirsi al di fuori dei singoli tour: così, infatti, sarà per i nomi che riempiranno gli stadi nell’estate 2024, come Sfera Ebbasta e Max Pezzali.

Nato nel 2015, RED VALLEY ha incrementato i flussi verso il territorio da tutta Italia ed Europa – nell’edizione 2023 il 67% degli spettatori è stato di provenienza extra regionale – diventando il Festival di musica pop del Mediterraneo e punto di riferimento saldo per amanti dei concerti, artisti, addetti ai lavori, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano negli stessi valori cardine dell’evento.

Con un’area concerti di 13mila m² con una capienza di oltre 25.000 posti in piedi, nel 2023 il RED VALLEY ha ospitato sul “Volcano Stage” (18m di altezza, 48 di larghezza, 300mila m² di ledwall, +250 luci ed effetti speciali) oltre 50 artisti durante le quattro serate sold-out per un totale di 40 ore di live.

La stagione 2024 è pronta a offrire un divertimento non stop per tutto l’arco delle quattro serate fino alle prime luci dell’alba, consacrando il RED VALLEY come uno dei più ricchi del territorio nazionale, capace di unire divertimento responsabile, condivisione della passione per la musica live e integrazione sociale tra un pubblico giovane, dinamico ed eterogeneo, sulla linea dei principali festival internazionali.

