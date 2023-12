GdF: sequestrati migliaia di articoli natalizi privi dei requisiti di sicurezza

Le fiamme gialle del Gruppo di Nuoro e della Compagnia di Arbatax hanno individuato e sequestrato oltre tredici mila addobbi natalizi non conformi alle norme di legge

Con l’approssimarsi delle festività natalizie il Comando Provinciale di Nuoro ha intensificato i controlli volti a verificare che i prodotti messi in vendita non costituiscano un pericolo per la salute dei cittadini e siano conformi alla normativa prevista dal D.Lgs 206/2005.

Nei giorni scorsi, nel corso di due distinte operazioni, le fiamme gialle del Gruppo di Nuoro e della Compagnia di Arbatax hanno individuato e sequestrato oltre tredici mila articoli natalizi privi dei requisiti necessari per la messa in commercio presso due esercizi commerciali ubicati rispettivamente a Nuoro e a Tortolì.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e i responsabili delle attività commerciali in questione sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Nuoro, organo competente a irrogare sanzione

amministrativa (che nella fattispecie va da un minimo di 516 ad un massimo 25.823,00 euro).

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui