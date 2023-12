Benessere alimentare, sicurezza delle carni, ma anche innovazione in campo agro pastorale e dell’allevamento animale. Saranno questi alcuni dei temi che verranno affrontati nei tanti panel organizzati per domani, giovedì 14 dicembre a Nuoro, in occasione di “La Buona Carne“, il primo dei tre convegni inseriti nel ciclo di appuntamenti organizzati da Coldiretti e Campagna Amica Nuoro-Ogliastra, Campagna Amica Agrichef, Terranostra Nu-Og, la Camera di Commercio di Nuoro e svolti in collaborazione con gli Istituti Agrari di Sorgono, Nuoro e Siniscola.

Domani a Nuoro appuntamento con “La buona carne”

L’appuntamento che si terrà all’Istituto Tecnico Agrario B. Brau di Nuoro (via Martiri della Libertà, 2), a partire dalle ore 10 di giovedì, sarà solo il primo della serie di convegni, dibattiti e degustazioni previsti dal progetto, nato per la promozione della carne e delle aziende, in particolare nei territori della Provincia di Nuoro Ogliastra. Tre le giornate previste che puntano a momenti di confronto e incontri a carattere convegnistico, educativo e fieristico-promozionale, indirizzati a far toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e in particolare delle produzione delle aziende della provincia di Nuoro (con uno sguardo particolare a Mandrolisai, la Baronia e il Nuorese).

Progetto

Il progetto nasce con l’intento di recuperare il salutare rapporto diretto tra produttore e consumatore, coinvolgendo produttori agricoli, artigiani e altre attività strettamente legate alla filiera della carne. Il tema primario della promozione della carne, come cibo di qualità sano e prezioso per il ciclo biologico del corpo umano, si incrocerà ad altre tematiche portanti come la salute alimentare, l’importanza della filiera “corta” e il legame con il territorio.

Partecipanti

Saranno presenti all’appuntamento di giovedì Leonardo Salis, Presidente Coldiretti Nuoro Ogliastra; il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba che tratterà il tema del futuro dell’allevamento nell’isola e il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Alessandro Serra a cui saranno affidate le conclusioni. Presente all’appuntamento anche Carmelo Troccoli, direttore nazionale Fondazione Campagna Amica. Modera i lavori il capo redattore de La Nuova Sardegna, Luciano Piras. Tra gli interventi programmati quelli di Giancarlo Dionisi, prefetto di Nuoro (con la relazione sull’imprenditoria agro pastorale, sana e innovativa, volano per il rilancio del territorio); Antonio Maccioni, direttore del servizio Sviluppo rurale Laore (con la relazione su Benessere del cibo); Lucia Farina, dirigente veterinario S.I.A.O.A. ASL di Nuoro e Romina Giuliani, biologa nutrizionista esperta in igiene e sicurezza alimentare.

Al termine del convegno le degustazioni con i prodotti delle aziende partecipanti al Progetto “La Buona Carne”, con gli Agrichef del circuito Terranostra Campagna Amica e con Bastianino Fenu, Milia Carni e Stefano Arzu.