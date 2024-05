– azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni da diporto luxury e professional ad alte prestazioni – prenderà parte alla terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna che si terrà presso la Marina di Porto Rotondo da mercoledì 1 a domenica 5 maggio, con lo scopo di presentare le imbarcazioni per l’imminente stagione estiva.

L’appuntamento sarà un’opportunità per clienti e addetti ai lavori di testare la qualità delle barche direttamente in acqua e anche, vista la posizione, per visitare il sito di produzione della società a Olbia. Nel cantiere sarà possibile osservare tutte le fasi della produzione dei modelli Novamarine, dai laminati in vetroresina fino agli allestimenti e alle personalizzazioni.

Novamarine partecipa alla terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna a Porto Rotondo

Nel dettaglio, saranno presentate a possibili acquirenti e agli addetti ai lavori le quattro più nuove imbarcazioni che si distinguono, in linea con la qualità tipica dei prodotti del brand, per comfort e velocità senza rinunciare all’estetica. Si tratta della RH 1000 che fa parte della storica linea RH di Novamarine, poi le BS 120 e BS 140, della linea di punta Black Shiver, e infine HD 120, della linea semi professionale, sportiva, essenziale e particolarmente dinamica, in grado di raggiungere la velocità di 60 nodi.

Francesco Pirro, CEO di Novamarine, commenta così:



“La Fiera Nautica di Sardegna è un evento strategico per il nostro territorio e per il settore della nautica, considerando che rappresenta, di fatto, l’inaugurazione della stagione estiva. Olbia è la città in cui Novamarine è nata e siamo fieri di poter mostrare a tuttotondo alcune tra le nostre migliori imbarcazioni a un passo da casa. Una delle prerogative dei mezzi Novamarine è che non ne esiste uno uguale all’altro: realizziamo modelli tailor made grazie a maestranze altamente qualificate. Puntiamo a vivere la fiera come momento di convivialità per incontrare nuovi clienti, oltre a ritrovarci dopo la pausa invernale coi nostri abituali per aggiornarli riguardo alle novità che porteremo avanti nella prossima stagione”.

A proposito di Novamarine

Novamarine è un operatore italiano basato in Sardegna (Olbia), specializzato nella progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni da diporto luxury e professional ad alte prestazioni. Il marchio nel 2013 è stato acquisito dal gruppo SNO dei fratelli Andrea e Francesco Pirro, grazie a cui ha trovato nuova carica per imporsi tra i leader del mercato luxury e pleasure ed entrare anche nel segmento professional. Per quanto concerne il pleasure, Novamarine possiede tre linee di imbarcazioni di lusso, Black Shiver, RH e HD. A queste si aggiunge la linea Professional, frutto di una tecnologia esclusiva sviluppata in oltre 30 anni di attività di ricerca e sviluppo, da utilizzare per operazioni di pattugliamento e salvataggio.