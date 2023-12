Oristano – I Carabinieri del Comando Provinciale, hanno celebrato il Precetto Natalizio, nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore

Nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Oristano, i Carabinieri del Comando Provinciale, hanno celebrato il Precetto Natalizio, momento di preghiera della compagine militare per il periodo religioso dell’Avvento.Alla celebrazione hanno partecipato una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio, una fitta schiera di appartenenti alle numerose sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i familiari dei caduti in servizio dell’Arma e i cittadini della parrocchia del quartiere sede della Caserma “App. S. UPG Renzo LAMPIS M. A.V. M.”, Sede del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, in via Felice Loffredo, 10.La messa è stata celebrata dal Parroco, Monsignor Antonino Zedda che nell’Omelia ha fatto riferimento alla parola “Eccomi”, simbolo di disponibilità e vicinanza che incarna i Valori e i compiti dei Carabinieri verso i loro commilitoni, ma soprattutto verso la comunità di cittadini verso la quale è rivolto da sempre l’impegno dell’Istituzione, soprattutto delle Stazioni Carabinieri nelle periferie, quale garanzia di dignità umana e legalità.Nonostante, gli impegni episcopali, l’Arcivescovo Metropolita di Oristano, S.E. Rev.ma Mons. Roberto Carboni, ha fatto giungere il suo affettuoso e personale augurio a tutti i Carabinieri, in servizio e in Congedo, testimoniando la vicinanza delle più alte Autorità religiose del territorio oristanese e sempre una particolare attenzione all’Arma, alle sue donne e ai suoi uomini impegnati nel diuturno, silenzioso servizio istituzionale al servizio del cittadino.