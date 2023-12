Polizia di Stato di Cagliari: nuove assegnazioni di Dirigenti e Funzionari alla Questura di Cagliari

Si è insediato oggi, nel suo nuovo incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Cagliari, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Emanuele Fattori, classe 1972, proveniente dalla Squadra Mobile di Trapani, ove nel 2020 era subentrato, nel medesimo incarico, al Dott. Fabrizio Mustaro. Precedentemente ha diretto la Squadra Mobile di Benevento e, ancor prima, il Reparto Operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma. Durante la sua carriera ha ricoperto altri incarichi (per lo più in uffici investigativi) presso diverse Questure, in particolare a Firenze e Milano. Ha inoltre fatto parte dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove si è occupato del sito web della Polizia di Stato.

In data odierna è stato altresì assegnato alla Questura di Cagliari il Vice Questore Dott. Giovanni Lopresto, classe 1968. Il Dott. Lopresto ha prestato servizio presso la Questura di Nuoro e successivamente trasferito nella provincia di Sassari ove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Olbia, Dirigente di Commissariato, Dirigente dell’UPGSP e da, ultimo quello di Capo di Gabinetto della Questura di Sassari.

Cagliari, 11 dicembre 2023

