Un’impronta vintage per un film attuale: “Unlucky to Love You” di Mauro John Capece, disponibile su Amazon Prime Video

L’ultima creazione cinematografica del regista Mauro John Capece, intitolata “Unlucky to Love You”, si inserisce tra le esclusive natalizie di Amazon Prime Video, distribuita contemporaneamente in Italia e negli Stati Uniti.

Questo lungometraggio, che vede come protagonisti Randall Paul, Corinna Coroneo, Fiorella Franco, Mara D’Alessandro e Gabriele Silvestrini, rappresenta il secondo capitolo della “trilogia della sensazione”, avviata dal regista con il precedente “Reverse”.

Il film “Unlucky to Love You”

Il film si avventura nello stile del cinema Indie Noir statunitense degli anni ’40, conferendo a questa opera un’atmosfera contemporanea e al contempo retrò, arricchita da una narrativa avvincente e da un’estetica vintage di grande suggestione.

“Unlucky to Love You” si configura come una delizia per gli appassionati del cinema classico, distanziandosi dalla semplicità e rivelando, in alcuni aspetti, uno dei lavori più audaci del regista. Questo lungometraggio si presenta come un omaggio alle origini del cinema, alle atmosfere, alla recitazione e al suono del Cinema Indie Noir degli anni quaranta e cinquanta.

Il regista Mauro John Capece, fiero della sua opera, dichiara: “Ho personalmente curato la fotografia di questo film e ne sono orgoglioso, poiché la ritengo estremamente curata. Progettato per le piattaforme, il film si distingue per la sua ineccepibile qualità audio e video, motivo per cui non mi stanco mai di rivederlo. Le colonne sonore, curate da Gianluigi Antonelli e India Czajkowska, sono una vera meraviglia”. Il regista sottolinea il privilegio di collaborare con attori straordinari che si sono dedicati completamente al progetto, rendendo la recitazione in uno stile preciso e classico come quello noir, un compito avvincente.

“Unlucky to Love You” emerge come un’opera di riflessione, anticipando il Natale con una proposta diversa dalle commedie popolari. Il regista enfatizza la necessità per il cinema di ritornare alle sue radici, riscoprendo la potenza nella pura semplicità della grammatica visiva originaria, e sostiene che il suo film va in questa direzione.

Sinossi del Film

Nella ricca cittadina del sud Italia vive Russel, un uomo dal look “rock”, appassionato di musica, elemento senza il quale la sua vita perderebbe significato. Dopo un passato nei migliori club di Las Vegas, Atlantic City e New York, Russel ha scelto l’Italia per trascorrere gli ultimi anni prima del pensionamento, lavorando come DJ nel Club “Love You”.

Il suo obiettivo di vita è sposare Chantal, affascinante ballerina e figura di spicco nel club. Tuttavia, quando Chantal annuncia la sua decisione di trasferirsi a Londra, il cuore di Russel si spezza. È in questo momento che entra in scena Lucrezia, una donna diabolica e machiavellica, moglie del facoltoso Dottor Ricciardi, accompagnata dal Maggiordomo e da un’inquietante Governante.

Link Prime Video – Unlucky to Love You

https://www.primevideo.com/-/it/detail/Unlucky-to-Love-You/0IZZHY9B6HU23F6QX09OVFSPSE