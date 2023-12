La denuncia dell’USB Sanità: la ASL di Oristano rinnova i contratti degli Operatori Socio Sanitari ma molti rimangono esclusi 

Il Direttore Generale della ASL di Oristano così come richiesto dal Sindacato rinnova i contratti degli Operatori Socio Sanitari in scadenza al 31 dicembre. Ma molti rimangono esclusi tra cui una OSS è in gravidanza. Abbiamo richiesto al Direttore Generale dei chiarimenti urgenti, in mancanza di riscontro, siamo pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

La ASL di Oristano rinnova i contratti degli Operatori Socio Sanitari ma molti rimangono esclusi

In riferimento alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 – ORISTANO – N. 603 DEL 27.12.2023 con OGGETTO: Proroga contratti di lavoro a tempo determinato personale dipendente

assunto nell’ambito delle attività di contrasto all’emergenza COVID-19.

Puntualizza Gianfranco Angioni componente dell’ esecutivo Nazionale dell’USB SANITÀ e referente Regionale- Siamo rimasti soddisfatti dall’accoglimento della richiesta inviata dalla nostra Organizzazione Sindacale in data 26 ottobre, in riferimento alla proroga dei contratti. Ciò nonostante, abbiamo espresso profondo disappunto alla Direzione Generale per il mancato rinnovo dei contratti di diversi Operatori Socio Sanitari, considerato che contribuirà ad incrementare i carichi di lavoro a discapito del personale già sottodimensionato, aggravando una situazione di per se abbastanza critica.

Continua il sindacalista, Al fine di poter fare le doverose rimostranze nelle sedi opportune, e a tutela degli operatori interessati, abbiamo richiesto di conoscere con urgenza le motivazioni che hanno escluso dalla proroga i numerosi Operatori tra cui una OSS è in gravidanza. Senza risposte siamo pronti a presentare un esposto alle Autorità.

