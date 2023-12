A Olbia e Cagliari il 2023 si conclude all’insegna del buon senso con La Via della Felicità

Nelle giornate di mercoledi 27 e giovedì 28 le iniziative dei volontari di Scientology con l’invito alla moderazione e al buon senso.

Nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 i volontari della fondazione La Via della Felicità saranno nuovamente impegnati nella distribuzione gratuita del libretto, scritto dal filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, dal quale prende il nome la fondazione. Lo faranno a Olbia e Cagliari, proseguendo il lavoro che portano avanti da qualche mese, con lo scopo di sensibilizzare le persone sulla necessità di divulgare e, soprattutto, mettere in pratica i precetti di buon senso contenuti in questo libretto.

È difficile incontrare qualcuno che non sia in sintonia con questi valori – afferma Ignazio, uno dei volontari della Fondazione – per quanto si possa facilmente che la società attuale stia prendendo una deriva pericolosa, la maggior parte delle persone sono convinte che un cambiamento sia possibile e deve partire da ciascuno di noi. Tutti concordano sulfatto che principi di buon senso, contenuti nella Via della Felicità, sono il punto da cui partire per risalire la china.”

Tanti pensano che i cambiamenti sociali siano il prodotto delle rivoluzioni, che si debba “distruggere” tutto l’esistente per vedere un miglioramento sociale, in realtà il cambiamento deve partire dalle nostre decisioni, dai nostri comportamenti quotidiani, dall’atteggiamento di accettazione e rispetto reciproci

Azioni semplici che partono dal rispetto e la cura di noi stessi; ottemperando ai doveri famigliari e di coppia; dando il buon esempio e cercando di vivere nella verità e legalità; rispettando l’ambiente e la proprietà altrui; facendo fronte ai propri obblighi e meritando, così, la fiducia degli altri; essendo competenti nella vita in modo da contribuire al mantenimento e alla creazione di una società in cui tutti possano fiorire e prosperare. Insomma, le semplici regole di buon senso che tutti abbiamo insite nel nostro animo che vorremmo che gli altri usassero con noi.

“Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”

Questa l’esortazione dell’autore L. Ron Hubbard nell’ultima pagina di questo libro in grado di cambiare la vita delle persone e della società intera.

Perché le “rivoluzioni”, quelle che veramente cambiano il mondo, non hanno bisogno di sovversioni popolari, di bombe o pallottole, ma partono da ciascuno di noi, nelle nostre case e sui posti di lavoro, nell’onestà con cui ci interfacciamo con gli altri. Insomma, dalle nostre piccole e apparentemente “insignificanti” azioni quotidiane.

Info: www.laviadellafelicità.it