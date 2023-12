Centralità delle persone, sostenibilità, innovazione e crescita si intrecciano nell’ampliata sede di Conad Nord Ovest di Pistoia

Pistoia, 13 dicembre 2023 – Quest’oggi, presso il nuovo Auditorium della cooperativa, in Via Bure Vecchia Nord 10, nella zona industriale e artigianale della città,, simbolo di un viaggio lungo oltre 60 anni di cooperazione, che ha avuto inizio proprio in questa città.

La nuova sede rappresenta la conferma dell’impegno dell’azienda verso le persone, le comunità e il territorio, nell’ottica della crescita e dello sviluppo sostenibile: una vera e propria dichiarazione di intenti di Conad Nord Ovest e dei suoi Soci, che coniuga il proprio impegno verso il futuro con la valorizzazione delle sue radici storiche e culturali.

Per un’azienda la sede non è solo un indirizzo fisico, è il primo luogo in cui si dice tutto di sé, con cui si comunica e si esprime la propria anima, la propria missione autentica. Con queste premesse, Conad Nord Ovest per la sua sede legale di Pistoia, ha messo a punto un progetto ambizioso ed identitario dando fisicità ai suoi Valori fondanti.

Il cuore del progetto è infatti la visione “Radici nel Futuro”: un pay off che guida i progetti strategici ed il piano che li porterà a terra. Un manifesto, dunque, che ha ispirato la creazione di un ambiente non solo moderno e innovativo, ma anche profondamente connesso con le sue radici, in cui unire le capacità e le professionalità di oggi, con le esperienze, i valori e gli insegnamenti del passato, riaffermando la strategia e l’impegno di realtà attiva e partecipe sul territorio, a servizio delle persone e dello sviluppo.

“Le radici sono i nostri Valori, i Soci e le Persone ed, in occasione dell’ampliamento della sede, abbiamo voluto mettere a punto un prezioso progetto identitario che desse forma e sostanza alla nostra mission, al nostro essere impresa nella comunità, alle nostre sfide future”. – ha dichiarato Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest – La sede è infatti più di un semplice luogo di lavoro: è la nostra storia, la manifestazione tangibile della nostra visione, dove l’innovazione si fonde con i valori fondanti con lo sguardo rivolto al futuro. Siamo orgogliosi di presentare oggi questo progetto che conferma e consolida la presenza di Conad Nord Ovest a Pistoia e il nostro investimento sul territorio, sulle nostre persone, con una grande attenzione agli aspetti di efficienza energetica e sostenibilità.”

Alla cerimonia hanno partecipato il Vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti, il vicario episcopale per la vita consacrata e arciprete della cattedrale di San Zeno Don Luca Carlesi in rappresentanza della diocesi di Pistoia, il Prefetto Licia Donatella Messina e il questore Marco Dalpiaz e numerose altre autorità cittadine rappresentanti del territorio.

Elementi come la centralità delle persone, la sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione del territorio hanno ispirato ogni aspetto del progetto. Ciò si traduce nell’adozione di tecnologie ambientali all’avanguardia e nella creazione di spazi aziendali sostenibili ed inclusivi, ideati per promuovere la condivisione e il benessere dei collaboratori, sottolineando così l’importanza della partecipazione e della responsabilità di un’azienda per una sempre maggiore sostenibilità verso le persone, l’ambiente ed il territorio in coerenza con i progetti ESG.

Con il progetto di rinnovo sono stati inaugurati nuovi spazi come il giardino valoriale, progettato dall’architetto Christophe Gautrand, per ricordare a collaboratori e visitatori, attraverso lo spettacolo della natura, la nostra distintività, chi siamo ed in cosa crediamo. Una vera e propria oasi verde, di oltre 5.500 mq, che simboleggia l’armonia tra ambiente lavorativo e natura, evidenziando l’impegno di Conad Nord Ovest verso la biodiversità. Inaugurato anche l’Auditorium da 100 posti, uno spazio aperto e condiviso, pensato per essere un punto di incontro e scambio per la comunità, dimostrando la volontà della Cooperativa di essere un attore proattivo nel tessuto sociale di Pistoia.

“Abbiamo la nostra sede a Pistoia fin dagli anni ’60.” – ricorda il Presidente di Conad Nord Ovest Roberto Toni – “Un percorso di successo realizzato grazie all’impegno, la passione, la professionalità di uomini e donne che in tanti anni hanno dedicato buona parte di sé ad un progetto comune. A nome di tutti noi Soci di Conad Nord Ovest, un ringraziamento corale va anche ai nostri clienti che, ogni giorno sostengono il nostro lavoro nei punti vendita e nelle comunità in cui operiamo e ci concedono e rinnovano la loro fiducia”.

Al centro dell’intervento di rinnovamento e ampliamento della sede: l’installazione di oltre 1.400 mq di pannelli fotovoltaici, l’adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo e l’installazione di stazioni di ricarica elettrica per le auto, esempi tangibili di come ogni decisione sia stata presa con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e incrementare l’efficienza energetica.

Grazie a questo progetto la sede di Conad Nord Ovest oggi è un luogo dove l’innovazione digitale si incontra con il valore umano. Gli spazi sono stati pensati per incoraggiare la collaborazione e stimolare la condivisione e il progresso individuale per le nuove generazioni. In questo contesto, spicca il progetto “Con gli occhi del futuro”, un insieme di 77 opere d’arte digitale dove al centro dell’universo Conad ritroviamo La Persona, che l’intelligenza Artificiale rilegge con ricchezza di sfumature. Queste creazioni, sviluppate attraverso l’algoritmo MIDJOURNEI ed il contributo creativo del fotografo Stefano Bottesi, non sono solo un’espressione artistica di nuova generazione, ma un profondo omaggio alla centralità dell’elemento umano nell’era digitale e la visualizzazione di come i nostri valori di sempre, appartengano, in pieno anche al futuro.

Oltre 9.000 mq sono destinati a spazi ufficio, ampi e luminosi, sale riunioni attrezzate, e un piano dedicato alla scuola di formazione “Crescere Insieme”. Questo piano include aule formative, una sala convegni con un grande auditorium e una lab-aula per la scuola di cucina. L’obiettivo di questo ampio spazio è promuovere lo sviluppo delle competenze, del talento e del futuro. Le sale riunioni, dotate di moderne tecnologie, agevolano la comunicazione sia in loco che a distanza. La collaborazione è favorita da strumenti che consentono una condivisione agile di dati, contribuendo anche alla riduzione dell’uso di carta. Inoltre, monitor informativi sono stati installati in tutta l’azienda per garantire una comunicazione rapida ed efficace. Infine, aule formative interattive e una rete WiFi aggiornata supportano la formazione e l’accesso ai servizi digitali.