Nuoro: Sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi privi dei requisiti di sicurezza

Con l’approssimarsi delle festività natalizie sono stati intensificati i controlli da parte dei militari del Comando Provinciale di Nuoro a tutela dei consumatori, affinchè i prodotti messi in vendita non costituiscano un pericolo per la salute dei cittadini e siano conformi alla normativa prevista dal D.Lgs 206/2005.

Nello specifico, nei giorni scorsi, in due distinte operazioni, le fiamme gialle del Gruppo di Nuoro e della Compagnia di Arbatax, al termine di accurati accertamenti, hanno individuato e sequestrato, presso due esercizi commerciali ubicati, rispettivamente, a Nuoro e a Tortolì, oltre 13.000 addobbi natalizi non conformi alla legge. Gli stessi articoli sono risultati privi dei requisiti necessari per la messa in commercio, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti (la quale prevede, tra l’altro, che sulla confezione venga evidenziata la denominazione merceologica, la presenza di indicazioni e prescrizioni in lingua italiana, caratteristiche informative minime).

Il materiale è stato, pertanto, sottoposto a sequestro ed i due responsabili delle attività commerciali controllate sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Nuoro, organo competente all’irrogazione di una sanzione amministrativa che, nel caso di specie, va da un minimo di 516 ad un massimo 25.823,00 euro.

L’azione delle Fiamme Gialle nuoresi testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Nuoro nel controllo economico del territorio e nel monitoraggio delle attività economiche che presentano profili di rischio, per la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato.