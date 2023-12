Digitale: il portale delle associazioni di Poste una nuova finestra di dialogo per dare voce ad aziende e cittadini

Nicastri, presidente Fondazione Aidr: il portale delle associazionipasso significativo a supporto del progetto Polis, punta di diamante diPoste e del sistema Paese che mira a favorire il rilancio delle piccolecomunità che caratterizzano i Comuni sotto i 15mila abitanti

Roma, 14 dicembre – La fondazione Aidr (www.aidr.it [1]) ha espresso

grande soddisfazione per l’incontro tenutosi a Roma tra i rappresentanti

di Poste Italiane e le Associazioni dei Consumatori. Questo evento segue

gli incontri produttivi di Milano, Torino e Bologna, consolidando un

dialogo costruttivo tra le parti.

Il momento clou dell’incontro è stato l’illustrazione del progetto

Polis da parte di Poste Italiane. Questa iniziativa, definita come la

punta di diamante di Poste e del sistema Paese, mira a favorire il

rilancio delle piccole comunità che caratterizzano i Comuni sotto i

15mila abitanti. Il progetto Polis rappresenta un’iniziativa innovativa

che promette di portare nuove opportunità e rinnovamento nelle aree

meno densamente popolate, sostenendo così l’intero tessuto sociale ed

economico del Paese.

Durante l’incontro è stata anche evidenziata l’intervista rilasciata da

Carlo De Masi, presidente nazionale Adiconsum. Le sue parole hanno

riflettuto l’importanza dei rapporti instaurati tra le varie

associazioni e i rappresentanti di Poste, mostrando un quadro di

collaborazione e dialogo costruttivo. Questo approccio è fondamentale

per affrontare e risolvere le sfide che attendono consumatori e aziende

nel contesto attuale.

Nicastri ha sottolineato l’importanza del nuovo progetto del Portale

delle Associazioni. “Il Portale delle Associazioni_ – ha dichiarato il

presidente della fondazione Aidr, Mauro Nicastri – _rappresenta un passo

significativo verso una nuova cultura di impresa, che promuove modelli

di business innovativi e sostenibili sia dal punto di vista economico

che sociale. Il portale si propone come una finestra di dialogo

essenziale per dare voce alle aziende e alle persone, favorendo un

interscambio fecondo e costruttivo in particolare attraverso il progetto

Polis che mira a favorire il rilancio dei Comuni sotto i 15mila

abitanti”.

La fondazione Aidr riconosce e apprezza gli sforzi compiuti da tutte le

parti coinvolte nell’incontro di Roma e l’evento segna un passo

importante verso la realizzazione di un modello di business più

inclusivo e sostenibile, che tenga conto delle esigenze di tutti gli

attori coinvolti: aziende, consumatori e comunità.