Bando Premio Tesi di Laurea e di Dottorato Parco Geominerario Edizione 2024

Torna il “Premio Tesi di Laurea e di Dottorato Parco Geominerario”, il prestigioso Concorso Nazionale curato dal Parco Geominerario. Giunto alla 11ª edizione, ha visto la partecipazione di oltre 180 tesi di Laurea e di Dottorato di Ricerca discusse negli Atenei della Sardegna e tra i più importanti della Penisola.

Possono partecipare al concorso candidati che abbiano conseguito la Laurea o il Diploma di Dottorato di Ricerca presso Università italiane con una tesi su tematiche riguardanti la storia, la cultura e le finalità del Parco.

La valutazione dei lavori

Per la puntuale valutazione dei lavori sarà costituita una Commissione composta da studiosi di livello accademico e professionisti della Comunicazione culturale e ambientale.

Le Borse di Studio

Per i vincitori è prevista l’assegnazione di due borse di studio dell’importo di 3800 euro ciascuna per tesi di Laurea triennale di primo livello, di due borse dell’importo di 4800 euro ciascuna per tesi di Laurea specialistica successiva alla Laurea triennale di primo livello, una borsa dell’importo di 2900 euro per una tesi di Dottorato di Ricerca.

Il Bando

Il Bando di Concorso con il modulo di partecipazione sarà reperibile sul Sito istituzionale del Parco: https://parcogeominerario.sardegna.it. La domanda dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2024.