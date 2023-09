Omaggio a Frida Kahlo al “The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale, IV edizione, 16 settembre 2023

Dopo le prime quattro giornate di Festival arriva si arriva un Omaggio a Frida Kahlo con:

– JOGOS duo con Chiara Effe e Mattia Pegna

– “LE DUE FRIDA” Letture di Carlo Antonio Angioni.

Per l’occasione sarà servita una cena messicana.

Antica Casa Olla – ore 21

Ad aprire la serata sarà il JOGOS duo con

Chiara Effe, voce, loop e percussioni e

Mattia Pegna alla chitarra

– “JOGOS duo”. Un concerto tra i ritmi della musica popolare brasiliana, samba, bossanova, choro, axè e forrò.

Chiara Effe

E’ una cantautrice che ha all’attivo un disco Via Aquilone (2015) e fra pochi giorni è in uscita il secondo, dal titolo Via Giardini.

Ha vinto i principali premi per cantautori del circuito nazionale: Premio De André 2018 in due categorie, Premio dei Premi 2019, Musica contro le mafie 2017, Premio Panseri.

Ha aperto i concerti di importanti artisti come Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Dente, Paolo Benvegnu, Giovanardi e altri.

Attualmente vive fra Torino e Cagliari.

Mattia Pegna

E’ un chitarrista specializzato in musica popolare brasiliana e ha frequentato la scuola di musica di Almir Chediak a Rio de Janeiro.

Vanta numerose collaborazioni con musicisti brasiliani come Nega Lucas, Carol Mello, Walter Reis Pinheiro. Inoltre è fondatore del Samba Social Club Cagliari, la prima roda di samba permanente in Sardegna.

Durante il concerto ci saranno gli interventi con

– “LE DUE FRIDA“ con le letture di Carlo Antonio Angioni

Carlo Antonio Angioni

Attore cinematografico e teatrale, inizia il suo percorso nel 1995. Ha studiato recitazione conYoshi Oida, Miriam Goldschmidt e Jean Guy Lecat (C.I.C.T. di Peter Brook), Francesco Brandi, Paolo Bonacelli, Maria Consagra, Paolo Puppa, Marco Gagliardo (Teatro di Sardegna), Pierfranco Zappareddu, Yves Lebreton, Francesco Origo, Anna Maria Cianciulli (New York film academy), Michael Margotta.

Recita nel film “5×2” di François Ozon (Cannes 2004), nella serie televisiva “Crimini” in “Disegno di Sangue” di Gianfranco Cabiddu (RAI Fiction).

Nel teatro, tra gli altri, ha lavorato con: Gianluca Medas (Paddori, Eleonora d’Arborea, Il disertore), Paolo Angioni (Il Calapranzi di Harold Pinter), Marco Gagliardo (Ai no fuan – Inquietudine d’amore di Yukio Mishima), Maurizio Saiu (Calimero – Più o Meno), Antonio Silvagni (“Città Fiorino” festival Marte) Angelo Savelli (Umoristica ‘900)

È regista e attore in “Inferno Bianco” di Duilio Pallottelli, scrive, dirige e recita con Nunzio Caponio in “Psicoanaleasy”, è attore nei “Matchd’improvvisazione teatrale” curati da Francesco Brandi (Teatro di Sardegna), è attore protagonista in “Delirio a due” di Eugene Ionesco, regia Dafne Turillazzi per Akròama.

Nel 2009 è curatore artistico di Canone Inverso (Cagliari) e curatore di numerosi readings, tra cui L’amore del bandito”,”Perdas de fogu” e “L’albero dei microcheap” (di Massimo Carlotto, Mama Sabot e Francesco Abate).

Sempre nel 2009 fonda l’Associazione culturale “Libri à Buffet”, di cui è il direttore artistico-organizzativo e con cui cura la rassegna di “parole note e cucina” che ha visto come ospiti svariati scrittori quali Carlotto, Carofiglio, Ammaniti, Buticchi, Perissinotto, Varesi, Nori, Wu Ming, Elias Mandreu, Tassinari. Nel 2010 diviene direttore artistico e presidente di Artifizio Associazione Culturale, per la quale cura la rassegna di giornalismo di inchiesta “Teatro di Guerra”, giunta quest’anno alla sua V edizione, e la conferenza-spettacolo “Crimini Coniugali”, incentrata sul tema della violenza sulle donne.

Informazioni

L’evento è in partnership con l’Associazione Culturale ARTIFIZIO

Ingresso € 5

POSTI LIMITATI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Chiama al 348 212 8551 o scrivi un messaggio Whatsapp

Il Festival è organizzato dall’associazione Il Formicaio e dall’Associazione Gong, si avvale della direzione artistica di Marco Sotgiu, e del contributo del comune di Quartu Sant’Elena – Quartu Sant’Aleni e col parternariato con l’associazione culturale Artifizio e l’associazione DDEVENT.