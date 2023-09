FONDA presente alla sesta edizione del Convegno nazionale AMGO-UICI per parlare ai professionisti del benessere visivo

Occasione di confronto su stato dell’arte, prospettive di prevenzione e riabilitazione visiva, il summit riunisce classe medica, ottici, ortottisti e aziende

FONDA, l’azienda specializzata nella proposizione di soluzioni ad altissima tecnologia per affrontare serie patologie oftalmiche, parteciperà – venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023 a Cagliari – alla sesta edizione del Convegno nazionale AMGO-UICI, tra le più importanti occasioni di confronto e riflessione sul tema della prevenzione e riabilitazione visiva.

L’azienda, da sempre in prima linea per diffondere la cultura della Vista Fragile e della prevenzione funzionale, è presente con uno stand aperto al pubblico per un confronto più approfondito sulle tematiche della Vista Fragile e della Prevenzione Funzionale, per provare prodotti e fornire materiale informativo.

I temi dell’azienda saranno protagonisti all’interno del convegno. Il protocollo brevettato da FONDA per la gestione del paziente che vuole conservare le sue abilità visive è infatti già adottato con successo da molti dei professionisti che relazioneranno al convegno.

In qualità di sponsor, inoltre, FONDA si impegna a supportare la comunità della riabilitazione visiva nella sua opera di sensibilizzazione e di investimento in terra sarda. Il Convegno AMGO, diventa, quindi, un’opportunità di networking e di promozione fungendo da punto di incontro tra medici oftalmologici, ottici optometristi, ortottisti e aziende da tutta Italia.

FONDA

FONDA è una società specializzata nella proposizione di soluzioni ad altissima tecnologia per affrontare serie patologie oftalmiche.

Fondata a Genova nel 2012, FONDA si posiziona, grazie a una propria tecnologia brevettata, come realtà unica nel settore del benessere visivo italiano, per lo sviluppo e produzione di specifici metodi e supporti volti a migliorare la qualità della vita delle persone con ridotte capacità visive.

Un’azienda particolarmente attenta all’utilità sociale del proprio business che fa dell’innovazione attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo l’asse portante della sua crescita.