Il Segretario provinciale romano del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro segnala la presenza di giacigli di fortuna occupati dai clochard in viale Manzoni a Roma e chiede un intervento immediato delle istituzioni per arginare il fenomeno dei senza tetto che invadono le strade della Capitale

L’indecorosa situazione dei senza tetto a Roma, per Carlo Spinelli (IdD) urge una soluzione

Roma 15 settembre 2023: Quando si parla di Roma si mette spesso in risalto la situazione dei rifiuti che è diventata insostenibile, c’è poi il problema dei cinghiali, i ratti che passeggiano vicino ai monumenti e la sicurezza minata dagli sbandati e dai senza tetto che vagano per la Città Eterna.

Ed è proprio una situazione di degrado dovuta ai clochard che Carlo Spinelli, Segretario Provinciale romano del movimento Italia dei Diritti per il quale è anche il responsabile nazionale per la Politica Interna, segnala in viale Manzoni:”

Questa volta Voglio segnalare in che cosa ci imbattiamo percorrendo viale Manzoni, giacigli di fortuna, sedie, pentolame vario e, naturalmente, rifiuti. Ci troviamo di fronte ad un accampamento di senza tetto riparati appena da una tettoia dell’edificio sotto il quale hanno trovato riparo, sdraiati su materassi e coperte varie sopra le grate di scolo delle acque; il tutto condito da un odore nauseabondo del quale residenti e passanti possono godere.

Trovare con urgenza una soluzione

E’ possibile – continua Spinelli – che queste cose non vengono viste da chi potrebbe e dovrebbe intervenire? Quello dei clochard è un problema che vivono un pò tutte le grandi città non solo italiane, di solito trovano riparo nelle stazioni o comunque in posti coperti, a Roma si trovano un pò ovunque e bisognerebbe trovare un rimedio per arginare questo fenomeno, magari trovando loro una collocazione in qualche edificio inutilizzato prima che lo stesso venga occupato abusivamente.

In questo modo, grazie anche all’aiuto delle associazioni di volontariato e alle forze dell’ordine, troverebbero un riparo più consono e dignitoso e sarebbero controllati in modo che non possano arrecare danni a cose o persone; non solo, si toglierebbe alla vista di turisti e residenti di Roma uno spettacolo poco edificante che – conclude Spinelli – contribuisce a dare alla capitale italiana la nomea non solo di Città Eterna, non solo di Grande Bellezza, ma anche di una città sporca e abbandonata al degrado”.