Guasila, A Su Scurigadroxiu In Bixinau

Guasila, A Su Scurigadroxiu In Bixinau, Ultimo Appuntamento Dell’anteprima Al Festival Dell’altrove:

Nadia Terranova Presenta La Prima Nazionale Di “Trentasette Secondi”

Martedì 12 Settembre Ore 21.30 Giardini Comunali

Guasila, 10 settembre 2023 – Aspettando il Festival dell’Altrove dedicato allo scrittore e antropologo Giulio Angioni, quest’anno giunto alla sua VII edizione, (che si svolgerà nelle giornate del mese di ottobre), il Comune di Guasila -con il contributo dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo- ha riprosto l’iniziativa “A su scurigadroxu in bixinau“.

Martedì 12 settembre, terzo e ultimo appuntamento della manifestazione che precede il Festival, sempre ore 21.30 giardini comunali, per l’incontro con la scrittrice Nadia Terranova. Un appuntamento che si annuncia già particolare in quanto la scrittrice sarà a Guasila con “Trentasette secondi” per la prima presentazione nazionale, ma non solo.

“Trema la notte”

Lo spettacolare monologo tratto dal libro “Trema la notte” (Einaudi Stile Libero) racconta una vicenda molto toccante: il piú devastante terremoto mai avvenuto in Europa che rase al suolo Messina e Reggio Calabria, visto attraverso gli occhi di una bambina e di un bambino.

All’alba del ventotto dicembre 1908, trentasette secondi sconvolsero la placida notte in cui dormivano gli abitanti delle due coste dirimpettaie, siciliana e calabrese. Tramite la sua voce e quella di testimonianze e commentatori dell’epoca Nadia Terranova ricostruisce lo scenario della sera prima, l’ultima notte prima dell’apocalisse, il risveglio traumatico in un’alba di rovine, il caos e la disperazione dei sopravvissuti tra fughe verso il nord e vita nelle baracche.