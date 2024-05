MotoGp Francia, Martin trionfa davanti a Marquez e Bagnaia

(Adnkronos) – Il leader del mondiale Jorge Martin trionfa nel Gp di Francia. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, si impone dopo un duello ruota a ruota con i compagni di marca, il connazionale Marc Marquez e il campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia. Al quarto posto un'altra Ducati, quella di Enea Bastianini che si lascia alle spalle l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e altre due moto di Borgo Panigale, guidate da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, e gli spagnoli Aleix Espargaro con l'Aprilia e Alex Marquez con la Ducati. Martin in fuga nella classifica del mondiale con 129 punti, 38 in più di Bagnaia e 40 in più di Marquez e Bastianini. — [email protected] (Web Info)