Modena, abusi sessuali su una 12enne

(Adnkronos) –Abusi sessuali su una 12enne che aveva invitato a casa due amici. A riportare il fatto è 'Qn' secondo cui la violenza sarebbe avvenuta nel modenese. "Una vicenda per il momento avvolta dal massimo riserbo e che si sarebbe verificata giorni fa, ma emersa solo ieri quando la giovane si è recata in ospedale per un controllo – osserva il quotidiano – È stato lo stesso nosocomio ad allertare le forze dell’ordine: con tutta probabilità lunedì la famiglia della dodicenne si recherà in questura per formalizzare la denuncia, sulla quale dovrà fare chiarezza la squadra mobile della polizia raccogliendo prove e testimonianze". "Da quanto emerso da una prima ricostruzione – sottolinea 'Qn' – tutto sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, insieme a un’amica, due ragazzini poco più grandi di lei" e anche loro minorenni e "dalle avance la situazione sarebbe degenerata fino alla violenza sessuale". — [email protected] (Web Info)