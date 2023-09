Incidente A Cagliari, Deidda (Fdi): Profondo Cordoglio Per Tragedia

Incidente A Cagliari, Deidda (Fdi): Profondo Cordoglio Per Tragedia , “Mi stringo con profondo cordoglio alle famiglie dei 4 giovani che, questa mattina, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale in viale Marconi, a Cagliari. Una preghiera per le vittime e un augurio di pronta guarigione ai due ragazzi rimasti feriti”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato sardo di FdI e Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati