Agenda elettorale di Emanuela Corda

Agenda elettorale di Emanuela Corda, Cagliari, 12 maggio 2024 – Domani, lunedì 13 maggio, la candidata Sindaco di Cagliari Emanuela Corda con la lista ALTERNATIVA incontra i commercianti e i residenti del centro storico della città Capoluogo.

Appuntamento al Caffè letterario in via Manno 9 dalle 14 alle 16. L’incontro rientra nell’iniziativa dei commercianti del centro storico cittadino “Strada facendo…conosciamo la vera voce dei candidati alla carica di Sindaca/o per la città di Cagliari”.