Giornata Per La Custodia Del Creato 2023 A Cagliari

Domenica 24 settembre 2023, a partire dalle ore 10, presso il parco di Monteclaro a Cagliari (ingresso principale – via Diego Cadello), è prevista una giornata dedicata al tema della giustizia ambientale e della transizione ecologica, promossa dal G.E.L. (Gruppo Ecumenico di Lavoro).

L’iniziativa, aperta a tutti, gode del patrocinio della Città metropolitana di Cagliari e vede coinvolte oltre la Chiesa cattolica diocesana di Cagliari, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, quella evangelica battista, e le Chiese greco-ortodossa e ortodossa rumena.

«Come ogni anno – spiega il diacono Pino Siddi, direttore dell‘Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso – ci ritroviamo a riflettere insieme, come comunità cristiane, su come viviamo la nostra relazione con il creato. In questo ultimo periodo, tra alluvioni, caldo e incendi, penso che ci sia molto da riflettere sul tema. Da qui il titolo che abbiamo dato all’iniziativa. Ci fermeremo dunque a riflettere insieme ai nostri fratelli cristiani su questo delicato tema – conclude».

La mattinata ruoterà attorno alla domanda «Cambiamenti climatici: la Terra, una malata immaginaria?», sulla quale verteranno l’intervento del climatologo Augusto Spuri e le testimonianze del Movimento “Fridays-for-future-Cagliari”, oltre alle riflessioni offerte da un gruppi di profughi, arrivati sul nostro territorio, dopo aver abbandonato i propri Paesi d’origine a causa di gravi motivi legati alla desertificazione o alle alluvioni.

Dopo un momento conviviale, i lavori proseguiranno nel pomeriggio con la proiezione di un intervento dell’economista Gael Giraud, tratto dall’ultima edizione al Festival Biblico di Vicenza, dal titolo «Piantò un giardino in Eden», al quale farà seguito un breve scambio di riflessioni tra i presenti.

A chiudere l’evento sarà una tavola rotonda che verterà sul tema «Chiese Cristiane e salvaguardia del Creato», alla quale interverranno i rappresentanti delle diverse Chiese organizzatrici. A seguire, un momento di preghiera ecumenica.

Alle ore 19.30 è in programma un concerto gospel dei Black Soul preceduto da una breva introduzione di Massimo Cocco.