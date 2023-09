Gavoi, “Esperienze E Suoni D’acqua Festival”

Gavoi, “Esperienze E Suoni D’acqua Festival”,II Edizione 8-9-10 Settembre: Kayak, Volo In Mongolfiera, Trekking,

Laboratori Culinari E Archeologia

Concerti Sulla Chiatta Galleggiante -Lago Di Gusana

Una manifestazione a carattere sportivo e culturale che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio

e i suoi beni naturalistici, archeologici, materiali e immateriali.

Gavoi, 3 settembre 2023 – La terra, l’aria, l’acqua, il cibo della tradizione e i concerti: sono questi gli elementi e gli ingredienti principali della seconda edizione di Esperienze e suoni d’acqua Festival che si terrà a Gavoi – Lago di Gusana dall’8 al 10 settembre. Una tre giorni di attività laboratoriali e di trekking, kayak, voli in mongolfiera, musica di artisti di fama locale, nazionale e internazionale, durante le quali il visitatore sarà protagonista – sapientemente guidato – alla scoperta di luoghi incantevoli, materiali e immateriali, in un territorio incastonato nel cuore della Barbagia.

“L’amministrazione comunale di Gavoi – ha detto il sindaco Salvatore Lai – come strumento per la valorizzazione del proprio territorio, ha ideato e realizzato insieme all’Associazione Baetorra, il Festival. Una manifestazione a carattere sportivo e culturale che promuove le differenti attività che si possono praticare nel contesto ambientale del lago di Gusana e del territorio circostante e nelle tre dimensioni naturali della terra, dell’aria e dell’acqua. Non mancherà la parte culturale e musicale: quest’anno oltre ai noti artisti regionali, sarà ospitato il pianista Remo Anzovino, raffinato artista di fama internazionale che si esibirà su una piattaforma galleggiante, posizionata nel centro del lago di Gusana“.

Paolo Mulas, l’assessore del Turismo Gavoi, ha aggiunto: ” Come amministratore del paese sono fermamente convinto che il turismo ambientale possa, non solo dare grande risalto al nostro territorio e portare una boccata di fresco ossigeno alle attività strettamente legate al settore turistico, ma possa essere il giusto veicolo per sviluppare un turismo responsabile e soprattutto sostenibile, che valorizzi il territorio e tutte le produzioni a esso collegate: penso all’artigianato e al settore agroalimentare. Ci aspettiamo una nutrita folla di appassionati degli sport all’aria aperta ma soprattutto aspettiamo le famiglie, i bambini e ragazzi, desiderosi di mettersi alla prova con le differenti discipline sportive, nella speranza di aiutarli anche a scoprire le loro passioni e attitudini”.

Esperienze e suoni d’acqua Festival .

Nasce dunque con la volontà di legare il suo pubblico alla natura attraverso delle esperienze. L’idea della manifestazione è dell’associazione Baetorra, ed è patrocinata dal Comune di Gavoi con la partecipazione della Fondazione di Sardegna, della Regione Sardegna – assessorato del Turismo e di altri sponsor ed Enti che hanno creduto nel progetto. “L’idea del festival nasce durante la pandemia. Abbiamo avuto tempo per pensare a una manifestazione con il grande desiderio di stare all’aria aperta e far vivere al pubblico delle esperienze – ha detto Marcello Pilia, Presidente dell’Associazione Baetorra – che fossero legate al territorio. Ho scelto il paese di Gavoi per la bellezza del suo lago e del territorio circostante. L’abbiamo eletta a casa di un grande festival, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e al loro marcato grado di accoglienza. Il nostro obiettivo è valorizzare la zona attraverso eventi esperienziali che portino sviluppo locale”.

Il Festival si apre venerdì 8 settembre con un incontro dibattito nel Centro Naturalistico Lago di Gusana: “TURISMO ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE NEI LAGHI E ACQUE INTERNE DELLA SARDEGNA”. L’obiettivo del progetto portato avanti dall’associazione Baetorra è potenziare e sviluppare l’attrattività turistica delle acque interne della Barbagia attraverso gli sport all’aria aperta e le attività acquatiche (l’intero programma programma è riportato di seguito- fine comunicato).

Le attività del Festival.

Sono state divise in 5 macroaree: terra, acqua, aria, food e concerti. Tra le attività via terra sarà possibile partecipare a trekking lunghi, brevi e addirittura letterari. Per gli amanti delle due ruote previste pedalate in mountain bike, ma ci saranno anche escursioni a cavallo sul lago di Gusana. Durante la tre giorni di Gavoi, sarà inoltre possibile partecipare a dei laboratori di archeologia per sperimentare la realizzazione di manufatti in argilla come pintadere, vasi, lucerne e altri oggetti utilizzati nei tempi antichi in Sardegna. Sono state attrezzate anche pareti per arrampicata sportiva. Il lago di Gusana offre diverse opportunità agli amanti dell’acqua: canoe, sup, barca a vela. Sarà inoltre possibile effettuare i voli al tramonto in mongolfiera dalle ore 19 alle 22. Il cibo è sempre stato il veicolo per conoscere meglio le tradizioni di un luogo, come accade nella storia della nostra isola che ha spesso legato la preparazione delle pietanze alle festività. Una grande occasione dunque, per chi sarà presente a Gavoi, sarà quella di partecipare al laboratorio di preparazione de “is Culurgiones” dove saranno spiegati tutti i passaggi per la realizzazione, dalle materie prime alla chiusura della pasta “a spighitta”.

I concerti sulla chiatta galleggiante. Tutti gli artisti presenti al Festival suoneranno su una suggestiva chiatta galleggiante sulle acque del Lago di Gusana: i visitatori potranno godere dello spettacolo gratuitamente, sulle rive del lago, portando un telo o una stuoia.

Venerdì 8 settembre ore 18.30 si terrà il concerto Indindara, nato dal connubio artistico tra Zoe Pia, clarinettista, launeddista sperimentatrice e compositrice jazz sarda originaria di Mogoro e i Tenores di Orosei Antoni Milia, rinomato gruppo isolano con uno dei repertori musicali più vasti dell’isola.

Sabato 9 settembre ore 18.30 l’atteso concerto live di Remo Anzovino , uno dei più raffinati e influenti compositori e pianisti della musica strumentale contemporanea. Anzovino vanta oltre 30 milioni di streaming sulle piattaforme digitali in 180 Paesi nel Mondo e ha pubblicato 19 dischi tra album di studio e colonne sonore alcune delle quali usate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie. Il suo stile è il risultato di una lunga esperienza di composizione per il cinema, per il teatro, per la pubblicità e come autore di importanti album di musica strumentale, in una fusione tra musica classica, jazz e world music.

Il Programma Di Esperienze E Suoi D’acqua Festival 2023:

(Visionabile Anche Sul Sito Https://Esperienzefestival.It/)

8 Settembre 2023

ORE 15.30, Centro Naturalistico Lago Di Gusana

DIBATTITO DAL TITOLO “TURISMO ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE NEI LAGHI E ACQUE INTERNE DELLA SARDEGNA” L’obiettivo specifico del progetto portato avanti dal GAL è potenziare e sviluppare l’attrattività turistica delle acque interne della Barbagia attraverso gli sport all’area aperta e le attività acquatiche.

Introduce e coordina Luca Pinna giornalista e documentarista

Ore 15:30 Saluto del Sindaco Salvatore Lai

Ore 15:40 Saluto dell’Onorevole Giovanni Chessa

Ore 15:50 Marcello Pilia Presidente Associazione Baetorra “II Festival Esperienze e Suoni d’Acqua”.

Ore 16:45 Matteo Scotti direttore marketing consorzio lago Iseo.

DMO laghi, opportunità di crescita e sviluppo

Ore 17 Paolo Mulas Guida Ambientale Escursionistica e Direttore Tecnico Explora 360. Turismo Esperienziale in Sardegna e bacino del mediterraneo

Ore 17:10 Giuseppe Carboni tecnico Federale sport d’acqua.

Turismo Esperienziale nei laghi di Sardegna

Ore 17:20 Claudia Sedda-Direttore GAL BMG (Il progetto OAST-Outdoor Activities for Sustainable Tourism e la valorizzazione e promozione delle acque interne)

Ore 17:30 Lucie Parmentier-Responsabile Ufficio turistico di Sisteron (Il turismo esperienziale e la promozione delle acque interne nell’Alta Provenza)

Ore 17:40 Mags Morrissey (Project Manager Nore Vision Project

Il turismo di comunità a Kilkenny e nella provincia irlandese del Leinster)

Ore 17:50 Alessio Saba, Sardegna Sentieri – Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S.

Verso i 3000 km della Rete ciclo-escursionistica della Sardegna.

Ore 18 Interventi del pubblico

Ore 18:30 Conclusione dei lavori, saluto del Sindaco Salvatore Lai

Ore 19 Concerto Di Zoe Pia Ed I Tenores “Antonio Milia” Di Orosei

Concerto Indindara, nato dall’incredibile connubio artistico tra Zoe Pia e i Tenores di Orosei Antoni Milia rinomato gruppo isolano con uno dei repertori musicali più vasti dell’isola.

9 – 10 Settembre 2023

DALLE 9 ALLE 18.30

Attività Ed Esperienze Di Terra

Le attività proposte durante la tre giorni a Gavoi sono accessibili anche a coloro che non hanno mai provato prima d’ora queste discipline sportive: guide esperte accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle aree archeologiche, testimonianze di un passato ricco di storia e cultura.

– Escursioni naturalistiche

– Trekking a piedi

– Trekking letterario

– Escursioni a cavallo

– Trekking someggiato

– Escursioni in mountain bike

– Tree climbing e arrampicata su parete artificiale

– Orienteering

– Meditazione

Attività Ed Esperienze D’acqua

L’acqua è uno degli elementi protagonisti del Festival. Sono state organizzate esperienze indimenticabili dedicate a questo importantissimo elemento. Inoltre sarà possibile prendere parte a delle gare.

– S.U.P. rice

– Windsurf

– Wingfoil

– Kayak

– Barca a vela

– Laboratori per bambini

– Attività di avvicinamento agli sport d’acqua e clinic con la presenza di professionisti

Attività Ed Esperienze D’aria

L’aria è uno degli elementi che ha accompagnato il Festival durante la tre giorni di Gavoi 2022.

Il volo delle mongolfiere al tramonto, i laboratori dedicati all’aria e le lezioni di fisica

applicata saranno alcune delle attività che si svolgeranno nella II Edizione.

– Volo in mongolfiera

Laboratori Esperienziali Enogastronomici

9/10 Settembre – Dalle 9 Alle 19

Non solo sport ed escursioni, ma anche diversi momenti di avvicinamento alla cultura culinaria del territorio. Il pubblico potrà partecipare a laboratori di preparazione congiunta de “is Culurgiones” entrando in contatto con la realtà del luogo e le sue tradizioni. L’esperienza diretta e il coinvolgimento attivo hanno permesso agli ospiti di conoscere alcuni prodotti tipici sardi e di acquisire le tecniche antiche della trasformazione degli stessi.

Laboratori Di Archeologia

9/10 Settembre – Dalle 9 Alle 18:30

Un’esperienza emozionante alla scoperta della vita dei nostri antenati, attraverso una riflessione sul rapporto tra Uomo e Natura. Gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a dei laboratori di archeologia che gli permetteranno di sperimentare la realizzazione di manufatti in argilla.

Tramonti Musicali

9 Settembre – Concerto Del Pianista E Compositore Remo

Anzovino

Concerto live di Remo Anzovino, uno dei più influenti compositori e pianisti della musica strumentale contemporanea che suonerà nella chiatta galleggiante sulle acque del Lago di Gusana.

https://esperienzefestival.it/