Monserrato: campo Rom

Monserrato: campo Rom, dalla mia segnalazione ad Unione Sarda e promemoria del 7 luglio, al 2

settembre: trova le differenze nella gestione del progetto Regionale POR

per la comunità Rom-Sinti e Caminanti bloccata ormai da quasi un anno,

così Tiziana Mori, candidata Sindaca a Monserrato

Leggo Unione Sarda di oggi, così Tiziana Mori, ricercatrice

specializzata in Diritti infanzia (Ph. D) ed europrogettista, ora

candidata alla carica di Sindaca a Monserrato,

“dove si parla del Progetto già realizzato nel 2020, ed evidentemente

che è stato abbandonato da quando non c’ero più io sulla

sensibilizzazione e supporto alla Comunità Rom nel gestire il problema

rifiuti, vista una recente ordinanza del Sindaco Locci a situazione

ormai insostenibile”.

Evidentemente, prosegue Mori “le mie recenti dichiarazioni in cui

ricordavo chi avesse ideato e portato avanti l’attività di

sensibilizzazione, ma non solo, sono servite per dare una ‘svegliata’

alla ‘nuova’ Giunta Locci.

Ricordo loro, però che questo è il minimo sindacale dato che

soprattutto, in virtù anche dell’adesione che ho portato avanti al

progetto regionale finanziato dall’Europa, quando detenevo le delega,

ora la ‘nuova’ Giunta è tenuta a fare ben altro all’interno del

progetto Europeo e della varie fasi in cui, ribadisco ho inserito il

Comune, e i finanziamenti ci sono”.

Mori Sottolinea che il Comune è tenuto pure a partecipare ai gruppi di

lavoro realizzati dalla Regione e dalla Caritas online (Istruzione,

Lavoro, Salute e Abitare) e in presenza diversi dei quali già

realizzati durante il 2023, ma la ‘nuova Giunta’ Locci, non ha mai

partecipato tranne ad uno (ho copia dei verbali), mentre la sottoscritta

si, anche se come Dirigente del Terzo settore, e devono ancora spiegare

il perché non si siano MAI presentati e soprattutto come mai non

continuano a convocare il tavolo di lavoro coinvolgendo le associazioni

presenti e operanti nel territorio.

Per cui non solo continuo a vigilare, ma non mi accontento, insiste

Tiziana Mori ‘perché ciò conferma comunque che la strada che avevo

tracciato era giusta e a distanza di quasi un anno, visto lo ‘sfacelo’,

viene ripreso in mano il mio progetto’.

Conclude ironicamente la Mori: “p.s. proprio non ce la fa, questa

‘nuova’ Giunta Locci a distinguersi per ‘originalità’, tranne per il

grappolo d’uva inserito nella rotonda di via San Fulgenzio”.