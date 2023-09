Dichiarazioni di Silvio Lai (PD) sul taglio dei voli da e per la Sardegna da parte di Ryanair

Il taglio dei voli da e per la Sardegna da parte della Ryanair attesta l’arroganza di una compagnia che ha condizionato il sistema della mobilità sui cieli della nostra isola con l’aumento vertiginoso dei costi per i passeggeri e la riduzione sistematica dei voli.

Per altre notizie simili clicca qui: Dichiarazione di Silvio Lai, deputato PD della Commissione Bilancio

Dichiarazioni di Silvio Lai (Pd) sul taglio dei voli da e per la Sardegna da parte di Ryanair

Ma questa vicenda conferma l’assoluta inadeguatezza del governo regionale e del ministro Salvini incapaci di garantire la continuità territoriale attraverso un piano generale a tutela del diritto alla mobilità dei residenti sardi e dei turisti, calmieranno al contempo i prezzi dei biglietti.

Ora non si dovrà cedere ai ricatti della Ryanair ma bisognerebbe avere le idee chiare per fronteggiare una situazione di chiaro disagio. Non serve mago Zurlí ma capacità di governo che purtroppo è completamente assente. Lo dichiara Silvio Lai, deputato PD della Commissione Bilancio della Camera.

Per altre notizie simili clicca qui: Silvio Lai (PD): Concorsi a rischio regolarità, giunta Solinas faccia qualcosa