Ecco un primo programma del ‘Forum del Giornalismo Musicale’ diretto da Enrico Deregibus

Sta prendendo forma l’ottavo “Forum del giornalismo musicale’, previsto il 7 e 8 ottobre a Faenza, come sempre nell’ambito del Mei. Un evento che vedrà alternarsi nelle due giornate appuntamenti di varia natura. Il Forum, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici musicali di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo musicale.

L’appuntamento è nella Sala del consiglio comunale, con ingresso libero.

Domenica 8 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 ci sarà invece spazio per un seminario su “”Donne e musica. L’universo femminile nelle canzoni e nell’industria musicale tra difficoltà, stereotipi e affermazione”.

Interverranno:

Serena Bersani su “Commenti stonati: l’hate speech contro le cantanti”;

Roberta Balzotti su “Stereotipi di genere nelle canzoni e nel racconto giornalistico”; Laura Gramuglia su “Disparità di genere nel music business”,

Susanna La Polla su “Donnacirco: storia di un album”.

Si tratta di un corso accreditato come “formazione professionale continua” per gli iscritti all’ordine dei giornalisti (che dovranno iscriversi su www.formazionegiornalisti.it ), ma aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori. L’iniziativa è in collaborazione con Il Piccolo, edizione faentina del settimanale Corriere Cesenate, con Associazione Giulia Giornalisti e con Associazione Rumore di fondo.

Nei primi sette anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 500 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv.