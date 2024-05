Cava Regia, nuovo beach club d’eccellenza a Marina D’Aequa, Costiera Sorrentina

Cava Regia, nuovo beach club d’eccellenza a Marina D’Aequa, Costiera Sorrentina, Cava Regia è il nuovissimo Beach Club, a Marina d’Aequa, Costiera Sorrentina (Napoli), all’interno della proprietà della famiglia Savarese. Gestito dal gruppo turistico Gocce, sorprenderà mezza Italia, grazie alle bellezze naturalistiche, le tecnologie dell’ultima generazione, la qualità dei servizi, la programmazione artistica e il design brandizzato interamente dal noto marchio partenopeo E.Marinella.

Marina d’Aequa, tra Sorrento e Vico Equense, era una località famosa già ai tempi degli antichi romani che la scelsero come meta di soggiorno per il suo dolce clima, l’aria salubre e l’azzurro intenso del mare. Quello che era un piccolo villaggio di pescatori con il passare del tempo è diventato sempre più luogo residenziale di prestigio, con spiagge e distese di rocce pianeggianti che sfiorano le acque limpide del Golfo di Napoli, complessi turistici ben organizzati, ristoranti altisonanti e attività balneari di successo.

Durante l’estate 2024, oltre a quanto già citato, proprio a Marina di Seiano (che spesso viene chiamata Marina D’Aequa), in una vecchia cava di granito, sorgerà l’incredibile e sorprendente Beach Club; Cava Regia.

Immaginate una distesa di rocce pianeggianti su cui è stato costruito un beach club completamente green grazie all’utilizzo esclusivo di legno e materiali ecologici, nel pieno rispetto della natura circostante; situato nel bel mezzo del Golfo di Napoli, avendo le Isole di Capri, Ischia e Procida proprio di fronte… Da cui qui si gode quindi uno dei tramonti più belli d’Italia. Varie terrazze con piscine a idromassaggio, lettoni ergonomici, bar e lounch… il tutto a sfioro su un meraviglioso mare blu intenso. Spiaggia, pontile per l’attracco via mare, car vallet via terra. Servizi altamente professionali, dal lounch al dinner, dal bar caffetteria ai sunset aperitif… fino alle one night con guests internazionali. Insomma un autentico “place to be” dove passare le ore più belle di un’Estate indimenticabile.

“Cava Regia è stata ideata per essere un Beach Club originale e riconoscibile, grazie ad un progetto architettonico fascinoso e molto ambizioso”, spiega Marco Cocurullo, general manager di Cava Regia e Ceo del gruppo Gocce. “Intenso, vivo, energetico, coinvolgente ma allo stesso tempo rilassante e confortevole. Cava Regia non è minimal, non è maximal, né etnico, non è country né asian, non è hi tech né rertò: Cava Regia è espressione di uno stile mediterraneo unico! Al pari dei più blasonati Beach Club di Ibiza, Mykonos, Miami, Porto Cervo. Non è un caso che il noto brand partenopeo E.Marinella abbia deciso di essere partner di questo progetto così ambizioso”.

La direzione artistica è stata affidata alla società Cogito Communication & Consulting Srl nella persona di Nello Simioli, personaggio di spicco del panorama musicale e dell’entertainment internazionale. La sua incredibile esperienza e la sua carriera lo hanno portato in giro per il mondo ad esibirsi come guest dj nei locali più trendy e nei top club più esclusivi, da Londra a Parigi, da Miami a Dubai passando per St. Tropez, Dhaka, Dhoa, St. Moritz, Ibiza, NYC, e molti altri Paesi. È stato dj e direttore artistico per oltre 20 anni del Club Sottovento a Porto Cervo e per 4 anni del Phi Beach, in Sardegna. Con la sua società Cogito ha creato e organizzato eventi che hanno registrato fino a 60.000 presenze in una sola notte, avvalendosi della collaborazione di personaggi del calibro di Bob Sinclar, Benny Benassi, Louie Vega, Roger Sanchez, Cece Rogers, Dj Albertino, Alex Gaudino, Ministry Of Sound djs… e tanti altri artisti e performer.

“Cava Regia è una fusione di stili e filosofie di intrattenimento che vuole dare al proprio cliente, contemporaneamente, la percezione del gusto, dell’udito e della vista in un percorso sensoriale di assoluto relax”, spiega Simioli. “Qualcosa di accattivante e personalizzato sulla tipologia di target che attrarrà. Un luogo di balneazione super attrezzato e confortevole, una cucina curatissima musica e intrattenimento di livello internazionale, spettacoli di animazione, evoluzioni pirotecniche, mapping show e tanto altro ancora, il tutto in uno scenario oserei dire tra i più belli al Mondo!”.

Insomma, nasce una nuova stella nel panorama del relax e dell’intrattenimento, incastonata tra Napoli, Sorrento e Capri: Cava Regia!