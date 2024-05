Vox, Nicita (Pd): Delirio meloniano anti-europeo e anti-democratico

Vox, Nicita (Pd): Delirio meloniano anti-europeo e anti-democratico, “Un vero e proprio delirio – politico e culturale – nelle dichiarazioni della Presidente Meloni alla convention di Vox.

È anti-europeo e anti-democratico definire ‘relativismo etico’ il principio universale del rispetto della dignità della persona o usare a sproposito la parola ‘identità’ non per affermare il rispetto dell’identità di ciascuno, inclusa quella di genere, ma come fondamento del nazionalismo aggressivo che ritorna dopo un secolo. Meloni mostra il suo volto autentico di vestale del nazional-sovranismo di Trump, Orban e Le Pen. Sentimenti e prospettive incompatibili con lo spirito europeo”, ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole.