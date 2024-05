Il prossimo singolo dei Crazy Party, intitolato “Rain in Paradise”, sarà rilasciato il 22 Maggio 2024!

Crazy Party è una band hard rock emergente che tra tutti i meriti, ha avuto l’onore di essere presentata su Metal Hammer in passato. Crazy Party è una band hard rock nata dalla passione di più persone per la musica rock degli anni ’70 e ’80. La band è composta da musicisti originari di Cagliari.La band ha saputo conquistare e coinvolgere un numeroso pubblico grazie al suo sound potente e coinvolgente.Gli straordinari componenti di questa Band emergente sono:

Luca Piras: Voce;

Federico Pilia: Chitarra Solista;

Alessandro Ledda: Basso;

Giorgio Marras: Chitarra Ritmica;

Sara Pintus: Batteria.

Come ogni gruppo che si rispetti, ciascun membro della band porta con sé influenze diverse, che rispecchiano anche interessi diversi, che spaziano da Queen, Whitesnake, AC/DC, Deep Purple a Skid Row, creando un mix unico e riconoscibile.

Per il loro prossimo singolo, dei Crazy Party è ormai tutto pronto: è intitolato “Rain in Paradise”, sarà rilasciato il 22 Maggio 2024.

Dopo il successo dei precedenti singoli, sopratutto il recente “Hail of Lead”, che ha catturato l’attenzione di migliaia di ascoltatori, il nuovo brano è attesissimo e presto sarà condiviso con tutti voi.

La vera sorpresa risiede nell’ospite d’onore che hanno avuto il privilegio di accogliere nel brano: il leggendario tastierista Derek Sherinian. Derek Sherinian è un tastierista e produttore discografico statunitense. E’ conosciuto maggiormente per le sue straordinarie collaborazioni con Dream Theater, Alice Cooper, Kiss, Whitesnake, Sons of Apollo, Billy Idol, Black Label Society, Planet X, Yngwie Malmsteen e tanti altri. In particolare la collaborazione di Derek Sherinian ha inciso sul loro brano, aggiungendo il suo tocco magico a “Rain in Paradise”, arricchendo lo stesso con la sua arte e maestria.

“Rain in Paradise” non è solo un semplice brano, ma anche un trampolino di lancio verso qualcosa di ancora più grande: il loro imminente album presto in uscita.

Questo brano rappresenta il culmine di un lungo viaggio che gli ha permesso di far conoscere la loro musica in tutto il mondo. Un percorso lungo che non è stato esente da difficoltà, mettendogli sempre davanti a nuove sfide.

Sarà importante per la band il vostro feedback su “Rain in Paradise”.

Il 22 Maggio, “Rain in Paradise” sarà disponibile su tutti i Digital Stores, non potete permettervi di perderlo.

Tantissimi sono stati i successi della band. Di recente il singolo “Hail of Lead”, uscito il 31 Marzo 2024, ha catturato l’attenzione di tantissimi ascoltatori, raggiungendo oltre 9000 ascolti in soli 2 giorni. Tra i loro brani di successo si citano:

“Crazy Party in Town”

“She Calls Me”

“Moonlight Road”

“Love Will Scream”

“Inside My Mind” (con oltre 150.000 ascolti su Spotify)

Questo nuovo brano rappresenta il culmine di un lungo viaggio per il gruppo e non vediamo l’ora di condividere questo momento emozionante con loro.

Simona Baccoli