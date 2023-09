ACLI Sanità, liste di attesa, visite specialistiche, una situazione intollerabile

ACLI Sanità, liste di attesa, visite specialistiche, strutture fatiscenti, una situazione intollerabile

Anche nel 2023, nelle strutture ambulatoriali convenzionate si conferma il divario territoriale nord-sud. Nessun riequilibrio dalla Regione, nessun programma di contrasto alle liste d’attesa. 53 euro per Cagliari, 15 per Sassari, 2 per la Gallura.

“Emergenza nella sanità sarda: le liste di attesa eccessivamente lunghe che stanno mettendo a dura prova i pazienti e il sistema sanitario regionale diventano un caso nazionale per la radioterapia. Negli ultimi mesi, nonostante il persistere delle segnalazioni e dei comunicati dei pazienti, la Sardegna ha assistito a un’allarmante esplosione delle liste di attesa nei servizi sanitari, e questo sta creando grandissimi disagi ai pazienti ed anche agli operatori sanitari.” Così dichiara Salvatore Sanna, Vice Presidente regionale delle ACLI e Presidente di ACLI salute, l’associazione di tutela dei pazienti promossa dalle ACLI in Sardegna.

“E anche nel 2023 la Regione, a differenza di quanto fatto dal 2018 al 2021, non interviene sul riequilibrio territoriale e lascia intatta la spesa storica con gravi effetti su alcuni territori. Il 55% delle risorse alla Asl 8 contro il 9% della Asl 1 di Sassari, una media per abitante di 52 euro per la Asl 8, contro i 2 euro della Gallura e i 15 euro di Sassari. Sopra i 20 euro per abitante solo Nuoro, Oristano e Lanusei, mentre Sulcis sopra i 30 e il Medio Campidano sopra i 40.

advertisement

Siamo alle solite” – prosegue il presidente di ACLI Salute – “da parte della Regione di questi ultimi due anni, nessuna attenzione al riequilibrio territoriale, si lasciano cittadini di serie B in alcuni territori (la serie A nella sanità sarda è fatta solo per merito del personale della sanità pubblica) e altri nell’inferno della serie C, dove non devi chiedere una visita specialistica o una risonanza nel sistema pubblico o convenzionato perché i budget sono finiti.”

“E non sono stati resi disponibili le risorse per il contrasto alle liste d’attesa messe a disposizione a settembre dello scorso anno dall’ex assessore e riconfermate dal nuovo assessore a dicembre 2022 e poi a giugno 2023.”

La situazione attuale

La situazione attuale si riflette in ritardi significativi per l’accesso a servizi essenziali, tra cui visite specialistiche, interventi chirurgici programmati e trattamenti terapeutici. Tutto questo mette sempre più a rischio la salute dei cittadini sardi e mina la fiducia nella capacità del sistema sanitario regionale di fornire assistenza tempestiva e di qualità.

Stiamo assistendo ad una escalation di fatti, comunicati e segnalazioni che riguardano richieste di recarsi al di fuori dell’isola per effettuare le cure, ospedali abbandonati, visite urgenti procrastinate di mesi. Tutto questo non è degno di una Regione sviluppata e attenta ai bisogni delle persone ma sembra sempre più l’inesorabile declino di un’autorità regionale che si è focalizzata su slogan e prese di posizione quanto meno discutibili!

La Sardegna merita un sistema sanitario efficiente ed equo che garantisca un accesso tempestivo e adeguato alle cure mediche. Al di là delle parti o delle divergenze politiche, la sanità è di tutti e deve essere per tutti.”

ASL Abitanti Finanziamento % Media x abitante Sassari 330.211 €‎ 5.024.919,20 9,39 €‎ 15,22 Gallura 161.360 €‎ 1.019.615,53 1,91 €‎ 6,32 Nuoro 153.448 €‎ 4.053.778,42 7,58 €‎ 26,42 Lanusei 56.362 €‎ 1.273.748,84 2,38 €‎ 22,60 Oristano 158.513 €‎ 4.720.325,62 8,82 €‎ 29,78 Sanluri 96.774 €‎ 3.880.107,34 7,25 €‎ 40,09 Carbonia 124.239 €‎ 3.971.342,32 7,42 €‎ 31,97 Cagliari 558.684 €‎ 29.562.735,01 55,25 €‎ 52,91 Sardegna 1.639.591 €‎ 53.506.572,28 100,00 €‎ 32,63

Per altre notizie clicca qui