KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le forze ucraine hanno distrutto nella penisola di Tarkhankut, nella Crimea occupata, il sistema di difesa aerea russo a lungo e medio raggio S-400 Triumph. Lo ha reso noto l’Intelligence della Difesa ucraina.

(Fonte video: Twitter Defence Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine)