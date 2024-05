Il patrimonio fortificato della Sardegna tra storia, arte e architettura

L’architettura e il paesaggio fortificato della città di Bosa e gli affreschi di Nostra Signora di Sos Regnos Altos

“L’architettura e il paesaggio fortificato della città di Bosa e gli affreschi di Nostra Signora di Sos Regnos Altos” saranno al centro del secondo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato a “Il Patrimonio fortificato della Sardegna tra storia, arte e cultura”, in programma mercoledì 15 maggio alle ore 17 presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Cagliari, in via Gallura n. 2.

Organizzato dalla Sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli, l’incontro sarà affidato ad illustri relatori, quali Andrea Pirinu, docente di architettura dell’Università di Cagliari, e Patricia Olivo, storica dell’arte e presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli per la Sardegna.

A soli due giorni dalla celebrazione della XXV edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, in svolgimento in tutta Italia l’11 e il 12 maggio, con il coinvolgimento e l’impegno della Sezione Sardegna nella realizzazione della visite guidate e illustrate dell’Opera Capo D’Orso a Palau, la conferenza del 15 maggio all’Archivio di Stato offre ulteriore testimonianza dell’importante ruolo che l’Istituto dei Castelli svolge a sostegno della riscoperta, dello studio e della tutela del nostro prezioso patrimonio storico e architettonico.

IL PROGRAMMA

Archivio di Stato – via Gallura 2 – Cagliari

mercoledì 15 maggio – ore 17

Saluti istituzionali

Enrico Trogu – Direttore Archivio di Stato di Cagliari

Patricia Olivo – Presidente Sezione Sardegna, Istituto Italiano dei Castelli

Relazione: Architettura e paesaggio fortificato della città di Bosa e gli affreschi di Nostra Signora di Sos Regnos Altos

Andrea Pirinu – Docente di rilievo e rappresentazione dell’architettura, Università degli Studi di Cagliari

Patricia Olivo – Storica dell’Arte

Si ringraziano per la collaborazione l’Archivio di Stato di Cagliari e l’Università degli Studi di Cagliari