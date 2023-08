RIMINI (ITALPRESS) – “Credo che vi sia in questo Paese la necessità di un centro moderato, popolare, liberale che sia in qualche modo e sprone al dialogo anche per gli amici di centrodestra che si riconoscono in culture diverse da quella popolare, liberale e riformista in cui mi riconosco”. Lo dice al Meeting di Rimini il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

