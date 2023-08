La Guardia Costiera Di Cala Gonone soccorre un diportista infortunato a bordo di una barca a vela a Cala Luna

Nella mattinata odierna è pervenuta una segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia

in merito ad un infortunio occorso ad un uomo a bordo di una barca a vela nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Cala Luna nel golfo di Orosei.

Alle ore 08.35 la motovedetta CP 726, comandata dal Capo di 2° Classe Pierluca COSSEDDU, giungeva sul posto con a bordo il personale sanitario del 118 della Croce azzurra di Cala Gonone, per prestare soccorso a un diportista di 54 anni originario di Torino, che aveva subito un trauma alla schiena a seguito di una caduta dalle scale di accesso al sottocoperta.

Il traumatizzato dopo essere stato trasferito su una barella spinale veniva trasbordato a bordo della motovedetta e trasferito al porto di Cala Gonone, dove l’ambulanza attendeva per il successivo trasferimento all’ospedale di Nuoro.

OLBIA 23/08/2023

