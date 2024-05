Ucraina, attacchi Russia a Kharkiv: morti e oltre 4mila persone evacuate

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato 27 insediamenti nell'oblast di Kharkiv in un giorno, uccidendo tre persone e ferendone cinque. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Un massiccio attacco a Vovchansk, una città a cinque chilometri a sud del confine russo-ucraino, ha danneggiato decine di case e ha ucciso un uomo di 51 anni, ha detto Syniehubov. Secondo quanto riferito, una donna di 83 anni e quattro uomini di età compresa tra 39 e 64 anni sono rimasti feriti. Un uomo di 38 anni è stato ferito a Vovchansk in un altro attacco nella notte. Una famiglia di quattro persone è rimasta intrappolata sotto le macerie. I primi soccorritori hanno salvato due uomini e un altro è riuscito a scappare da solo. Una donna di 73 anni è stata uccisa, ha aggiunto il governatore. Le forze russe hanno anche bombardato il villaggio di Hlyboke uccidendo un uomo di 63 anni L'esercito ucraino ha affermato che le truppe di Mosca sono state contenute nei villaggi di confine della "zona grigia", mentre la Russia ha affermato la presa di cinque insediamenti locali, tra cui Pletenivka e Ohirtseve, appena a nord di Vovchansk. Negli ultimi due giorni, oltre 4.000 civili nell'oblast di Kharkiv sono stati evacuati dalle loro case a causa dei rinnovati attacchi russi sulla regione, ha detto Syniehubov. Le forze di difesa aerea dell'esercito russo hanno inoltre distrutto otto droni e missili di origine ucraina su diverse regioni del territorio nazionale nelle prime ore di questa mattina, secondo quanto riferito in una nota dal Ministero della Difesa russo. Nello stesso messaggio, le autorità russe hanno precisato che i sistemi di difesa aerea di servizio hanno distrutto due Otr – missili balistici tattici a corto raggio – sulla regione di Belgorod; tre veicoli aerei senza pilota ucraini sopra Bryansk; altri due veicoli droni nella regione di Lipetsk e un ultimo veicolo aereo senza pilota sul territorio di Volgograd. Proprio a Volgograd, sempre questa mattina, secondo le autorità locali l'impatto di un drone ha provocato un incendio in una raffineria di petrolio. Ieri le forze di difesa aerea dell'esercito russo avevano distrutto 21 missili e 16 droni di origine ucraina su diverse regioni del territorio nazionale, sette dei quali erano stati intercettati e distrutti sui territori delle regioni di Kursk e Volgograd. —internazionale/ [email protected] (Web Info)